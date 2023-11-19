طرح توسعه فیبر نوری در کهگیلویه و بویراحمد اجرایی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود رادمنش افزود: در دولت سیزدهم دسترسی روستاهای بالای ۲۰ خانوار به شبکه اینترنت پرسرعت به ۹۸ و سه دهم درصد رسید.

وی ابراز داشت: تلاش می‌کنیم تا قبل انتخابات امسال، طرح‌های در دست اجرا تکمیل شوند.

رادمنش با بیان اینکه این اقدامات نیز در بحث الکترونیکی کردن انتخابات مهم است، گفت: به همین منظور جلساتی با کمیته ستاد انتخابات برگزار شده است.

رادمنش با اشاره به اینکه این ارتباطات از طریق فیبر نوری انجام می‌شود، اظهار کرد: با پیگیری‌هایی که صورت گرفته شرکت متولی این کار را بر عهده گرفته و از شهرستان چرام آغاز شده است.

مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان تصریح کرد: طرح دسترسی روستاهای بالای ۲۰ خانوار به اینترنت پرسرعت با اعتبار ۴۰۰ میلیارد تومان در حال انجام است.

رادمنش افزود: در شهر یاسوج قرارداد ۲۰۰ کیلومتر فیبر نوری با شهرداری منعقد شده که در این طرح حتی دوربین‌های پایش تصویری برای سایر شهرها دیده شده است.