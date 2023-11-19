مرد ۳۴ ساله در حادثه گازگرفتگی بادرود مسموم شد

عباس عابدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به حادثه گازگرفتگی در استان اصفهان اظهار داشت: این حادثه ساعت ۸ و ۴۴ دقیقه به مرکز فرماندهی اورژانس استان اصفهان گزارش شده است.

وی با بیان اینکه این حادثه به دنبال استفاده از زغال برای گرمایش اتفاق افتاده است، اضافه کرد: این حادثه در بادرود- منطقه چاه جهاد حیدرآباد رخ داده است.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان با اشاره به مسمومیت آقای ۳۴ ساله در این حادثه ادامه داد: یک واحد امدادی اورژانس ۱۱۵ برای این حادثه اعزام و فرد مصدوم را به بیمارستان فاطمیه بادرود منتقل کرد.