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۲۸ آبان ۱۴۰۲، ۱۱:۰۱

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان:

مرد ۳۴ ساله در حادثه گازگرفتگی بادرود مسموم شد

مرد ۳۴ ساله در حادثه گازگرفتگی بادرود مسموم شد

اصفهان - سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان از مسمومیت مرد ۳۴ ساله در حادثه گازگرفتگی در بادرود خبر داد.

عباس عابدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به حادثه گازگرفتگی در استان اصفهان اظهار داشت: این حادثه ساعت ۸ و ۴۴ دقیقه به مرکز فرماندهی اورژانس استان اصفهان گزارش شده است.

وی با بیان اینکه این حادثه به دنبال استفاده از زغال برای گرمایش اتفاق افتاده است، اضافه کرد: این حادثه در بادرود- منطقه چاه جهاد حیدرآباد رخ داده است.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان با اشاره به مسمومیت آقای ۳۴ ساله در این حادثه ادامه داد: یک واحد امدادی اورژانس ۱۱۵ برای این حادثه اعزام و فرد مصدوم را به بیمارستان فاطمیه بادرود منتقل کرد.

کد مطلب 5943868

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