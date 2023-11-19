در بلک فرایدی با قیمت شگفت انگیز سرویس قابلمه بخرید

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، یکی از وسایل ضروری هر آشپزخانهای، قابلمه است. سرویس قابلمهای که تعدادی قابلمه در ابعاد مختلف همراه با ماهیتابه داشته باشد. اما هنگامی که به سراغ خرید سرویسهای قابلمه میرویم با تنوع کالا و در کنار آن قیمتهای نجومی آنها رو به رو میشویم. این گرانی قیمت بخصوص در زمان خرید قابلمه برای جهیزیه بیشتر به چشم میخورد. اما برندهای معتبر بر اساس مناسبتهای مختلف جشنوارههای تخفیفی را برگزار میکنند که میتوان سرویس قابلمه با کیفیت را با قیمت مناسب خریداری کرد.
یکی از وسایل ضروری هر آشپزخانهای، قابلمه است. سرویس قابلمهای که تعدادی قابلمه در ابعاد مختلف همراه با ماهیتابه داشته باشد. اما هنگامی که به سراغ خرید سرویسهای قابلمه میرویم با تنوع کالا و در کنار آن قیمتهای نجومی آنها رو به رو میشویم. این گرانی قیمت بخصوص در زمان خرید قابلمه برای جهیزیه بیشتر به چشم میخورد. اما برندهای معتبر بر اساس مناسبتهای مختلف جشنوارههای تخفیفی را برگزار میکنند که میتوان سرویس قابلمه با کیفیت را با قیمت مناسب خریداری کرد.
حراجمعه امسال را از دست ندهید
همان طور که میدانید چند سالی است جمعه آخر سال میلادی که به بلک فرایدی معروف است به عنوان حراجمعه نیز در ایران شناخته میشود. در این روز برندهای مطرح بر روی محصولات خود تخفیفاتی را اعمال میکنند. سپنو؛ یکی از سایتهای شناخته شده در زمینه انواع لوازم آشپزخانه و به خصوص سرویس قابلمه است که توزیع کننده برند لیدوما است. سپنو جشنواره ویژه ای را برای تخفیف حراجمعه در نظر گرفته است.
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نکات مهم قبل از خرید سرویس قابلمه
قیمت یکی از عوامل مهم و تاثیر گذار برای خرید انواع محصولات است اما به غیر از قیمت نکات دیگری هم در انتخاب و خرید قابلمه تاثیر گذار هستند که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت.
جنس ظروف
اولین نکتهای که باید قبل از خرید قابلمه دانست، توجه به جنس آن است. اکنون در بازار انواع جنسهای چدن، گرانیت، استیل، تفلون و … وجود دارند که هر کدام مزایا و معایب خود را دارند. اگر جنس چدن را انتخاب میکنید لازم است بدانید که این قابلمهها سنگین هستند و گرما را در خود نگه میدارند. در هنگام خرید توجه کنید که قابلمه چدن اصل را انتخاب کنید. یکی از روشهای تشخیص اصل بودن چدن، چسبیدن آهن ربا به آن است.
قابلمههای گرانیتی انواع دیگر قابلمه هستند که کیفیت مطلوبی دارند و آشپزی در آنها نسبت به ظروف استیل و تفلون راحت تر است. نچسب بودن این ظروف و شست و شوی راحت دو عامل مهم در انتخاب این جنس از قابلمه است.
تعداد ظروف در هر سرویس
سرویسهای قابلمه از ۹ پارچه شروع میشود و تا ۱۸ یا بیشتر از آن هم موجود است. شاید بیشتر مواقع تعدادی از این ظروف در سرویس غیر قابل استفاده باشند و فقط فضا را اشغال کنند. پس بهتر است قبل از خرید با توجه به تعداد نفرات خانواده و فضای اشغالی توسط این ظروف سرویس خود را انتخاب کنید.
رنگ ظروف
بدنه قابلمههای رنگ روشن به مراقبتهای بیشتری در هنگام پخت و پز نیاز دارند. به همین خاطر اگر زمان لازم برای شست و شو بدنه و یا نگهداری از این قابلمههای رنگ روشن را ندارید پیشنهاد میکنیم رنگ تیره انتخاب کنید.
قابلمه تکی یا خرید سرویس؟
یکی از سوالاتی که قبل از خرید پیش میآید این است که قابلمه را به صورت تکی بخریم یا سرویس؟ برای پاسخ به این سوال چند عامل را باید در نظر بگیریم.
برای خانوادههای کم جمعیت بخصوص ۲ نفر قابلمه با سایز ۲۸ خیلی کارآمد نیست و اغلب بدون استفاده میماند به همین خاطر خرید دو قابلمه ۲۰ و ۲۴ انتخاب مناسبتری است.
اگر قیمت برای شما مهم است و نمیخواهید خیلی زیاد هزینه کنید بهتر است ۲ و یا ۳ قابلمه و ماهیتابه به صورت تک بخرید.
ممکن است قابلمههایی از قبل داشته باشید و فقط به چند قابلمه جدید احتیاج داشته باشید در این صورت با توجه به نیاز خود خرید قابلمه تکی انتخاب بهتری است.
با توجه به نکاتی که گفته شد امیدواریم بتوانید سرویس قابلمهای باکیفیت و متناسب با نیاز خود را در جشنواره تخفیف خریداری کنید.
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