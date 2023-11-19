«عشق اول» منتشر شد/تداعی پنج گام سلوک تا خدا

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «عشق اول» نوشته مسلم گریوانی به تازگی توسط انتشارات خیمه منتشر و روانه بازار نشر شده است.

این کتاب به گفته نویسنده تلاش کرده با جوهره عرفان احساس خدا را در زندگی نشان دهد، همچنین در ادامه کار بدون به کار گیری اصطلاحات عرفانی، با قلمی ساده در قالب قطعات کوتاه و حکایت تصویر مهربان و صمیمی از خدا ارائه دهد.

پنج فصل این اثر درواقع با تداعی پنج گام سلوک تا خدا، شامل مسیر خدا، درگاه خدا، بارگاه خدا، آغوش خدا و زندگی با خدا است.

این‌کتاب با ۱۲۰ صفحه ، قطع رقعی و قیمت ۱۲۰ هزار تومان عرضه شده است.