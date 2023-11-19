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۲۸ آبان ۱۴۰۲، ۱۵:۳۴

پدر شهید «پاسلاری» آسمانی شد

پدر شهید «پاسلاری» آسمانی شد

لامرد-پدر شهید «محمد پاسلاری» از شهدای شهرستان لامرد دعوت حق را لبیک و به فرزند شهیدش پیوست.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا پاسلاری پدر بسیجی شهید محمد پاسلاری به فرزند شهیدش پیوست.

شهید «محمد پاسلاری» فرزند زنده یاد مرحوم حاج غلام پاسلاری که پس از سال‌ها غربت و دوری از وطن در سال ۶۴ در منطقه عین منصور در غرب دهلران و در عملیات قدس ۳ به شهادت رسید و پیکر پاکش در سال ۸۹ بر دوش مردان و زنان قدرشناس شهرستان لامرد تشییع و در گلزار شهدای محله کهوردان این شهر به خاک سپرده شد.

قرار است پیکر این پدر شهید ساعت هشت صبح فردا دوشنبه ۲۹ آبان از منزل شخصی وی تا گلزار شهدای کهوردان تشییع و در جوار فرزند شهیدش در همین گلزار به خاک سپرده شود.

کد مطلب 5944216

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