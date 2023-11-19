وقوع ۵٠ تصادف در بارندگی های گذشته/ چند خودرو واژگون شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن دانایار ظهر یکشنبه در نشست ستاد مدیریت بحران استان، افزود: تصادفات جادهای استان در بارشهای گذشته به ۵٠ فقره رسید که مواردی مربوط به واژگونی خودروها بود.
وی با اشاره با ورود سامانه جدید بارشی به جو استان، تصریح کرد: احتمال اختلال در تردد جادهای در پی بارش باران و برف وجود دارد.
دانیار خاطرنشان کرد: همچنین با توجه به این بارشها، احتمال تصادفات بالا است.
رئیس پلیس راه استان گفت: رانندگان هشدارهای پلیس را جدی گرفته و ترددی با رعایت کامل قوانین و سرعت مطمئنه داشته باشند.
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