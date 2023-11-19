لیگ تکواندو نونهالان و نوجوانان دختر استان قم برگزار می شود

علی آهنی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دومین دوره مسابقات لیگ تکواندو نونهالان و نوجوانان دختر استان قم قرعهکشی شد و تیمهای حاضر حریفان خود را شناختند.
رییس هیات تکواندو استان قم افزود: این رقابت ها از روز سوم آذر ماه برای کسب مقام قهرمانی در خانه تکواندو استان قم آغاز می شود.
وی بیان کرد: در رده سنی نونهالان «جام شکوفههای تکواندو» تیمهای تکنیک برتر، ملیپوشان، قهرمانان بیادعا، دختران برتر، پیشگامان، فاتحان (الف) و فاتحان (ب) به مصاف یکدیگر میروند.
آهنی ادامه داد: لیگ نوجوانان جام آیندهسازان با رقابت ملیپوشان، شاهین، پیشگامان، قهرمانان بیادعا، اتحاد و دختران برتر برگزار می شود.
وی با اشاره به برنامه هفته اول لیگ نونهالان بیان کرد: در این هفته تیم تکنیک برتر استراحت دارد و در دیگر دیدار ها ملیپوشان با قهرمانان بیادعا، دختران برتر با پیشگامان و فاتحان یک با فاتحان ۲ مصاف خواهند کرد.
رییس هیات تکواندو استان قم هم چنین در مورد برنامه هفته اول لیگ نوجوانان ابراز داشت: در این هفته ملیپوشان با شاهین، پیشگامان با قهرمانان بیادعا و اتحاد با دختران برتر مصاف می کنند.
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