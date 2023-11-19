به گزارش خبرگزاری مهر، آئین اختتامیه سی‌امین جشنواره ملی کتاب سال دانشجویی فردا دوشنبه ۲۹ آبان در دانشگاه تهران برگزار می‌شود.

در این مراسم ۵ اثر برگزیده و ۱۱ اثر شایسته تقدیر معرفی و تجلیل می‌شود و از ۳ ناشر برتر تقدیر می‌شود.

در این آئین از حجت الاسلام سید محمود مرعشی نجفی به عنوان «استاد خادم کتاب» تجلیل می‌شود. همچنین در این مراسم از سه استاد برجسته در حوزه تألیف که آثار آن‌ها مورد استقبال دانشگاهیان قرار گرفته، تقدیر می‌شود و جایزه مروج کتاب به حمیدرضا شربتیان مدیر عامل اپلیکیشن نوار اهدا خواهد شود.

در این دوره ۵۵۴ اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال شده است که از این تعداد ۳۰۱ اثر مربوط به گروه علوم انسانی، ۲۷ اثر هنر و معماری، ۲۶ اثر کشاورزی و منابع طبیعی، ۴۷ اثر فنی و مهندسی، ۲۵ اثر علوم پایه و ۲۲ اثر مربوط به بخش ویژه است.

این مراسم دوشنبه، ۲۹ آبان از ساعت ۹ تا ۱۲ در تالار فردوسی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران برگزار می‌شود.