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۲۸ آبان ۱۴۰۲، ۱۶:۲۰

رییس اداره امور آزمایشگاه های اداره کل محیط زیست استان مرکزی:

هوای اراک ناسالم است

هوای اراک ناسالم است

اراک- رییس اداره امور آزمایشگاه های اداره کل محیط زیست استان مرکزی گفت: وضعیت هوای اراک روز یکشنبه ناسالم برای گروه‌های حساس است.

علیرضا محرابیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت آلودگی هوا در اراک بیان کرد: بر اساس اطلاعات دریافت شده از ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوا، متوسط شاخص کیفیت هوای اراک در ۲۴ ساعت گذشته منتهی به ساعت ۱۱ صبح امروز یکشنبه، برابر با عدد ۸۵ و کیفیت هوا سالم بوده است.

وی گفت: در حال حاضر شاخص کیفیت در اراک برابر با ۱۴۰ و هوا برای گروه‌های حساس ناسالم است.

رئیس اداره امور آزمایشگاه‌های اداره کل محیط زیست استان مرکزی با اشاره به اینکه آلاینده مسئول این شرایط ذرات کمتر از ۲.۵ میکرون است، گفت: شمار روزهای ناسالم در شهر اراک از ابتدای سال تاکنون را ۹۰ روز است.

کد مطلب 5944269

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