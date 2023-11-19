۸ خودروی حمل زباله جدید به لجستیک شهرداری کرمانشاه اضافه شد

نادر نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به لزوم توجه به حوزه مدیریت پسماند، اظهار کرد: تسریع در امور نظافتی شهر امری مهم و ضروری است.
وی افزود: برای رسیدن به این امر مهم، وجود ناوگان مناسب برای حمل و نقل زباله در شهر کرمانشاه احساس میشد که تأمین آن در اولویت قرار گرفت.
شهردار کرمانشاه تصریح کرد: در این راستا تعداد هشت دستگاه خودروی حمل زباله مکانیزه به قیمت ۳۰۰ میلیارد ریال خریداری و طی ۲ روز آینده به ناوگان حمل و نقل زباله شهر کرمانشاه اضافه میشود.
نوروزی ادامه داد: این هشت خودرو، ظرفیت حمل و نقل ۹۰ تن زباله در هر سرویس را خواهد داشت که با الحاق آن، روند خدمت رسانی به شهروندان تسریع خواهد شد.
وی در پایان گفت: خدمت به جامعه شهروندی را همواره به عنوان یک اصل مهم و ضروری در اولویت کاری قرار داده و با تلاش مجموعه همکاران به سوی داشتن یک شهر ایده آل حرکت خواهیم کرد.
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