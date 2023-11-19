  1. استانها
  2. کرمانشاه
۲۸ آبان ۱۴۰۲، ۱۷:۵۰

شهردار کرمانشاه:

۸ خودروی حمل زباله جدید به لجستیک شهرداری کرمانشاه اضافه شد

۸ خودروی حمل زباله جدید به لجستیک شهرداری کرمانشاه اضافه شد

کرمانشاه- شهردار کرمانشاه گفت: هشت خودروی حمل زباله جدید به لجستیک شهرداری کرمانشاه اضافه شد.

نادر نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به لزوم توجه به حوزه مدیریت پسماند، اظهار کرد: تسریع در امور نظافتی شهر امری مهم و ضروری است.

وی افزود: برای رسیدن به این امر مهم، وجود ناوگان مناسب برای حمل و نقل زباله در شهر کرمانشاه احساس می‌شد که تأمین آن در اولویت قرار گرفت.

شهردار کرمانشاه تصریح کرد: در این راستا تعداد هشت دستگاه خودروی حمل زباله مکانیزه به قیمت ۳۰۰ میلیارد ریال خریداری و طی ۲ روز آینده به ناوگان حمل و نقل زباله شهر کرمانشاه اضافه می‌شود.

نوروزی ادامه داد: این هشت خودرو، ظرفیت حمل و نقل ۹۰ تن زباله در هر سرویس را خواهد داشت که با الحاق آن، روند خدمت رسانی به شهروندان تسریع خواهد شد.

وی در پایان گفت: خدمت به جامعه شهروندی را همواره به عنوان یک اصل مهم و ضروری در اولویت کاری قرار داده و با تلاش مجموعه همکاران به سوی داشتن یک شهر ایده آل حرکت خواهیم کرد.

کد مطلب 5944368

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۰۱:۲۳ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۹
      1 0
      پاسخ
      واقعا یکی از کارهای مفید شهرداری کرمانشاه همین کار است اکثر خودروهای حمل زباله مال ۵۰ سال پیش است ،شهر را آلوده میکنند و اگر سطلهای زباله را هم سر و سمانی بدهند خیلی خوب است جای تشکر دارد
    • IR ۰۷:۴۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۹
      1 0
      پاسخ
      متاسفانه اعضا شهرداری اهمیت نمیدن همیشه تو خیابانها اشغال فراوانی ریخته

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها