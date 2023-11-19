رفع تصرف دولت از ۵۸ هزار متر اراضی مرغوب شیراز پس از ۳۸ سال

به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم اکرمی گفت: با توجه به اطلاعیه واصل شده در سال ۱۳۶۵ میزان ۵/۸ هکتار اراضی ملی کیان‌آباد شیراز به ارزش بیش از پنج هزار میلیارد ریال برای کشت علوفه به فردی واگذارشده بود و با توجه به اینکه واگذاری به‌صورت قرارداد اجاره با مهلت اعتبار ۵ ساله بوده و در سال ۱۳۷۰ مهلت آن منقضی شده بود، متصرفین بدون اخذ مجوز قانونی با یک قرارداد موقت واگذاری، آن را تصرف کرده بودند.

بازرس کل استان فارس خاطرنشان کرد: متصرفین سپس اقدام به تغییر کاربری گسترده، قطعه‌بندی، خیابان‌کشی و ساخت‌وساز غیرمجاز و فروش اراضی به غیر کرده بودند که پس از اثبات غیرقانونی بودن این اقدامات متصرفین، اداره کل بازرسی استان فارس به این مساله ورود کرد و با تهیه گزارش کیفری، پرونده را به مرجع قضائی ارسال کرد که در حال رسیدگی است.

اکرمی بیان کرد: به مدیرکل جهاد کشاورزی استان فارس پیشنهاد شد موضوع قرارداد واگذاری برای خلع ید در کمیسیون مربوطه مطرح شود.

مدیرکل بازرسی استان فارس افزود: این موضوع در شورای هیأت هفت نفره مطرح شده و با توجه به گزارش سازمان بازرسی و به دلیل تخلف از مفاد قرارداد اجاره و عدم توجه به اخطارها، رأی به فسخ قرارداد و استرداد زمین مورد اشاره صادر شد.