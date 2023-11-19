حوزه عملیه خواهران خط مقدم مقابله با استکبار است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری عصر یکشنبه در اجلاسیه مدیران و معاونین مدارس حوزه علمیه خواهران استان بوشهر با گرامیداشت میلاد حضرت زینب (س) اظهار داشت: حضرت زینب (س) یک سال بعد از جریان کربلا عمر کرد، اما یک سال چنان کرد که تاریخ را متأثر از هدایتها و جهاد تبیین خود نمود.
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر افزود: دشمن فکر میکرد که با جریان کربلا و شهادت امام حسین (ع) اسلام و مکتب اهل بیت تمام شده است اما حضرت زینب (س) کاری که همگان بگویند که این جریان شروع شده است.
وی بیان داشت: جهان در آستانه تحول عظیمی است و میبینید که حوادثی که در فلسطین، یمن، سوریه، عراق و اوکراین رخ میدهد و شرایطی که جهان در حال تجربه است، همچون مکانهایی علیه رژیم صهیونیستی راهپیمایی میشود که قابل تصور نبوده است. این راهپیماییها و حضور مردم در خیابانها در کشورهایی صورت میگیرد که متأثر از اندیشهها و مدیریت صهیونیستها هستند.
آیت الله صفایی بوشهری گفت: در دوره آخرالزمان تقابل جدی با صهیونیزم و حامیانش است لذا حضرت ولی عصر بعد از ظهور به سمت محو اسرائیل و تسخیر تلاویو میروند.
وی گفت: نکته اصلی و کانون اصلی ظلم و ستم رژیم صهیونیستی بوده و این نیاز است که مردم جهان دشمن اصلی بشریت در شرایط کنونی را بشناسند و خواهان محو او شوند و از خدا بخواهند که این ظلم و ستم تمام شود آن وقت مقدمات ظهور فراهم خواهد شد به همین جهت باید انتظار وقایع سخت و ناگوار و غیرمترقبه باشیم.
نماینده ولی فقیه در استان بوشهر با بیان اینکه اسرائیل در حال فروپاشی و غرق شدن است اظهار داشت: به همین دلیل رژیم صهیونیستی به زن و مرد و کودک رحم نمیکند.
وی با اشاره به اهمیت کار بانوان برای مقابله با جهان استکبار گفت: یکی از مهمترین خطوط در جبهه مقاومت، جبهه مقاومت بانوان در همه عرصهها چه جبهه حقیقی و دفاع و چه در حوزههای تربیتی و از آن طرف ترویج خط مقاومت و اسلام انقلابی در فضای رسانهای است.
آیت الله صفایی بوشهری ادامه داد: دشمن جبهه گستردهای در فضای مجازی ایجاد کرده و میگوید که ما مظلوم هستیم و جای ظالم و مظلوم را میخواهند تغییر دهند اما حرکات تبیینی که در سطح جهان صورت گرفت جلوی این کار را گرفته است.
امام جمعه بوشهر افزود: در جبهه مقاومت بانوان در صدر جریان قرار گرفتند و همیشه بانوان بودند که در جبهه مقاومت پیشگام بودهاند و در فضای رسانهای بانوان هستند که میتواند تهاجم جهان استکبار و ساختار اندیشه بانوان را بشناسند و مقابله کنند لذا حوزه علمیه خواهران خط مقدم مقاومت در مقابل استکبار جهانی است.
نماینده ولی فقیه در استان بوشهر با بیان اینکه شرایط اسلام و جهان یک شرایط ویژهای است خطاب به بانوان عنوان کرد: بر تربیت نیرو و طلاب بکوشید و آنان را با دانش عمیق دینی و روحیه انقلابی تربیت، و پای کار در صحنه قرار دهید. همچنین حمایت گسترده از جبهه مقاومت فلسطین به ویژه در حوزه بانوان را سرلوحه کار خود بدانید.
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