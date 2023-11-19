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۲۸ آبان ۱۴۰۲، ۱۸:۱۳

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی:

اجازه صادرات کالاهای غیر استاندارد را از گمرکات استان نمی دهیم

اجازه صادرات کالاهای غیر استاندارد را از گمرکات استان نمی دهیم

بیرجند_ معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی تاکید کرد: اجازه نخواهیم داد تا کالاهای غیر استاندارد از گمرکات خراسان جنوبی صادر شود.

به گزارش خبرنگار مهر، جواد اشرفی عصر امروز یکشنبه در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان گفت: همه کالاهای که از گمرکات استان به کشورهای دیگر صادر می‌شوند، باید از استانداردهای لازم برخوردار باشند.

وی با بیان این که نشان تجاری، هویت یک مجموعه اقتصادی است، خاطر نشان کرد: همه کالاهای که از گمرکات استان صادر می‌شود، باید استانداردهای لازم را داشته باشند، در غیر این صورت از صادرات آنها جلوگیری خواهد شد.

در این جلسه مشکلات موجود در چهار واحد از شهرستان‌های بیرجند، فردوس و طبس شامل سه واحد تولیدی و یک واحد خدماتی در زمینه‌های صادرات هیدرو کربن، مشکلات بانکی و زیر ساختی با حضور نمایندگان واحدهای تولیدی مورد نظر مطرح شد و در مورد هر یک از مشکلات این واحدهای تولیدی و خدماتی با همکاری دستگاه‌های اجرایی استان راهکارهای لازم برای حل این مشکلات ارائه شد.

کد مطلب 5944389

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