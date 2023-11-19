به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد زیویار امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به مشکلات حقوقی عدیده راه‌آهن لرستان، اظهار داشت: به‌روزرسانی مصوبه هفت تا هشت ماه زمان برد و زمانی که اصل مصوبه بنا شد در دستور کار قرار بگیرد و تبدیل به ابلاغ ۱.۲ میلیارد یورو شود، نیز یک سال زمان برد.

وی گفت: بر اساس مستندات وزارت راه و شهرسازی ۲۵ هزار میلیارد تومان قرارداد به‌منظور راه‌آهن لرستان منعقد شده است و قرارگاه خاتم نیز به‌عنوان مجری طرح به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

استاندار لرستان، تصریح کرد: راه‌آهن دورود - خرم‌آباد یکی از صعب‌العبورترین مسیرها را داشته و نزدیک به یک‌سوم این پروژه را تونل‌های طویل تشکیل می‌دهد که ایجاد آنها بسیار زمان بر است.

