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۲۸ آبان ۱۴۰۲، ۱۹:۳۹

استاندار لرستان:

یک‌سوم از مجموع پروژه راه‌آهن لرستان تونل‌های طویل است

یک‌سوم از مجموع پروژه راه‌آهن لرستان تونل‌های طویل است

خرم‌آباد - استاندار لرستان گفت: راه‌آهن دورود - خرم‌آباد یکی از صعب‌العبورترین مسیرها را داشته و نزدیک به یک‌سوم این پروژه را تونل‌های طویل تشکیل می‌دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد زیویار امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به مشکلات حقوقی عدیده راه‌آهن لرستان، اظهار داشت: به‌روزرسانی مصوبه هفت تا هشت ماه زمان برد و زمانی که اصل مصوبه بنا شد در دستور کار قرار بگیرد و تبدیل به ابلاغ ۱.۲ میلیارد یورو شود، نیز یک سال زمان برد.

وی گفت: بر اساس مستندات وزارت راه و شهرسازی ۲۵ هزار میلیارد تومان قرارداد به‌منظور راه‌آهن لرستان منعقد شده است و قرارگاه خاتم نیز به‌عنوان مجری طرح به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

استاندار لرستان، تصریح کرد: راه‌آهن دورود - خرم‌آباد یکی از صعب‌العبورترین مسیرها را داشته و نزدیک به یک‌سوم این پروژه را تونل‌های طویل تشکیل می‌دهد که ایجاد آنها بسیار زمان بر است.

کد مطلب 5944438

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