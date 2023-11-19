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۲۸ آبان ۱۴۰۲، ۱۹:۴۷

جزئیات برنامه‌های بسیج مهندسان صنعت فارس در هفته بسیج اعلام شد

جزئیات برنامه‌های بسیج مهندسان صنعت فارس در هفته بسیج اعلام شد

شیراز - رئیس سازمان بسیج مهندسان صنعت و معدن استان فارس به مناسبت فرا رسیدن هفته بسیج ویژه برنامه‌های بسیج مهندسین صنعت فارس در این هفته را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین پناهی با اشاره به اینکه هفته بسیج از ۲۹ آبان شروع و تا ۵ آذر ادامه دارد، گفت: هوشمندی حضرت امام خمینی (ره) و عدالت‌خواهی میلیون‌ها انسان باایمان، موجب تبلور بسیج در عصر حاضر بود.

رئیس سازمان بسیج مهندسان صنعت و معدن استان فارس در خصوص نامگذاری ایام هفته بسیج نیز تاکید کرد: این هفته به نام‌های بسیج جهاد و خدمت‌رسانی، بسیج پیشرفت، عزت و افتخار، بسیج ولایت‌باور و انقلابی، بسیج مقاومت، ایثار و شهادت، بسیج ایمان، بصیرت و انتظار، بسیج جهاد علمی اعتلای فرهنگ و هنر و بسیج دفاع، امنیت و اقتدار نامگذاری شده است.

وی در مورد ویژه برنامه‌های سازمان بسیج مهندسین صنعت و معدن استان فارس گفت: رزمایش جهادگران صنعت و معدن، پایش و عارضه‌یابی معادن با همراهی کارشناسان اداره منابع طبیعی و اداره صنعت معدن و تجارت، کلینیک سیار صنعت به منظور حل مشکلات صنایع با حضور مدیران شهرستانی در کارخانجات و نشست هیأت اندیشه‌ورز، بخشی از برنامه‌های ما در هفته بسیج است.

پناهی ادامه داد: از دیگر برنامه‌های سازمان بسیج مهندسین صنعت و معدن استان فارس می‌توان به برگزاری قرارگاه صنعتی خاتم الانبیا (ص)، میز خدمت حمایت از تولید در شهرک‌های صنعتی فارس، توزیع بسته‌های معیشتی و بهداشتی و تجلیل از خانواده معظم شهدا اشاره کرد.

رئیس سازمان بسیج مهندسان صنعت و معدن استان فارس با بیان اینکه در مرکز استان نیز ویژه برنامه‌هایی به مناسبت هفته بسیج تدارک دیده شده گفت: انعقاد تفاهم‌نامه چهارجانبه میان سازمان بسیج مهندسین صنعت و معدن استان فارس، اداره کل صمت فارس، اداره کل منابع طبیعی استان و سازمان نظام مهندسی معدن در همین راستا است.

وی اضافه کرد: برگزاری رویداد نیازهای فن آورانه صنعت و جشن احیای واحدهای صنعتی در شیراز با حضور مقامات کشوری، آئین بهره‌برداری واحدهای صنعتی راکد و نیمه فعال و نشست با صنعتگران در کنار برگزاری کلینیک تخصصی سیار صنعت و قرارگاه صنعتی خاتم الانبیا (ص) استان با قوت در دستور کار است.

کد مطلب 5944442

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