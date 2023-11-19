به گزارش خبرگزاری مهر، حسین پناهی با اشاره به اینکه هفته بسیج از ۲۹ آبان شروع و تا ۵ آذر ادامه دارد، گفت: هوشمندی حضرت امام خمینی (ره) و عدالت‌خواهی میلیون‌ها انسان باایمان، موجب تبلور بسیج در عصر حاضر بود.

رئیس سازمان بسیج مهندسان صنعت و معدن استان فارس در خصوص نامگذاری ایام هفته بسیج نیز تاکید کرد: این هفته به نام‌های بسیج جهاد و خدمت‌رسانی، بسیج پیشرفت، عزت و افتخار، بسیج ولایت‌باور و انقلابی، بسیج مقاومت، ایثار و شهادت، بسیج ایمان، بصیرت و انتظار، بسیج جهاد علمی اعتلای فرهنگ و هنر و بسیج دفاع، امنیت و اقتدار نامگذاری شده است.

وی در مورد ویژه برنامه‌های سازمان بسیج مهندسین صنعت و معدن استان فارس گفت: رزمایش جهادگران صنعت و معدن، پایش و عارضه‌یابی معادن با همراهی کارشناسان اداره منابع طبیعی و اداره صنعت معدن و تجارت، کلینیک سیار صنعت به منظور حل مشکلات صنایع با حضور مدیران شهرستانی در کارخانجات و نشست هیأت اندیشه‌ورز، بخشی از برنامه‌های ما در هفته بسیج است.

پناهی ادامه داد: از دیگر برنامه‌های سازمان بسیج مهندسین صنعت و معدن استان فارس می‌توان به برگزاری قرارگاه صنعتی خاتم الانبیا (ص)، میز خدمت حمایت از تولید در شهرک‌های صنعتی فارس، توزیع بسته‌های معیشتی و بهداشتی و تجلیل از خانواده معظم شهدا اشاره کرد.

رئیس سازمان بسیج مهندسان صنعت و معدن استان فارس با بیان اینکه در مرکز استان نیز ویژه برنامه‌هایی به مناسبت هفته بسیج تدارک دیده شده گفت: انعقاد تفاهم‌نامه چهارجانبه میان سازمان بسیج مهندسین صنعت و معدن استان فارس، اداره کل صمت فارس، اداره کل منابع طبیعی استان و سازمان نظام مهندسی معدن در همین راستا است.

وی اضافه کرد: برگزاری رویداد نیازهای فن آورانه صنعت و جشن احیای واحدهای صنعتی در شیراز با حضور مقامات کشوری، آئین بهره‌برداری واحدهای صنعتی راکد و نیمه فعال و نشست با صنعتگران در کنار برگزاری کلینیک تخصصی سیار صنعت و قرارگاه صنعتی خاتم الانبیا (ص) استان با قوت در دستور کار است.