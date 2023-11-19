به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آریاخواه در نشست با مدیران اردوگاههای استان بوشهر با اشاره به اهمیت اعزام دانشآموزان به حداقل ۲ اردوی یک روزه بر اساس برنامه فراگیر پرورشی گفت: ۲ اردوگاه استانی در کازرون و روستای چاهکوتاه و پنج اردوگاه شهرستانی، آماده ارائه خدمات تربیتی به دانشآموزان سراسر استان هستند.
وی عنوان کرد: اساسنامه اردوگاههای دانشآموزی پس از تصویب در جلسه شورای عالی آموزش وپرورش، توسط رئیس جمهور امضا و ابلاغ شده است.
رئیس اداره فرهنگی، هنری و اردویی اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر افزود: استفاده از ظرفیتهای مختلف همچون رسانهها و شبکههای اجتماعی برای معرفی ویژگیها و پتانسیلهای اردوگاهها، مهم و ضروری است.
آریاخواه ادامه داد: نصب تصاویر و یادمان شهدای فرهنگی و دانشآموز در دستور کار مدیران اردوگاهها قرار گیرد.
وی تاکید کرد: زمینه لازم برای اجرای برنامههای فرهنگی، اجتماعی، مذهبی و مهارتی در اردوگاهها فراهم شود.
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