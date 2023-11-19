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۲۸ آبان ۱۴۰۲، ۲۰:۰۳

رییس اداره فرهنگی آموزش و پرورش بوشهر خبر داد؛

فعالیت ۷ اردوگاه دانش‌آموزی در استان بوشهر

فعالیت ۷ اردوگاه دانش‌آموزی در استان بوشهر

بوشهر- رییس اداره فرهنگی، هنری و اردویی اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر از فعالیت هفت اردوگاه دانش‌آموزی در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آریاخواه در نشست با مدیران اردوگاه‌های استان بوشهر با اشاره به اهمیت اعزام دانش‌آموزان به حداقل ۲ اردوی یک روزه بر اساس برنامه فراگیر پرورشی گفت: ۲ اردوگاه استانی در کازرون و روستای چاهکوتاه و پنج اردوگاه شهرستانی، آماده ارائه خدمات تربیتی به دانش‌آموزان سراسر استان هستند.

وی عنوان کرد: اساسنامه اردوگاه‌های دانش‌آموزی پس از تصویب در جلسه شورای عالی آموزش وپرورش، توسط رئیس جمهور امضا و ابلاغ شده است.

رئیس اداره فرهنگی، هنری و اردویی اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر افزود: استفاده از ظرفیت‌های مختلف همچون رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی برای معرفی ویژگی‌ها و پتانسیل‌های اردوگاه‌ها، مهم و ضروری است.

آریاخواه ادامه داد: نصب تصاویر و یادمان شهدای فرهنگی و دانش‌آموز در دستور کار مدیران اردوگاه‌ها قرار گیرد.

وی تاکید کرد: زمینه لازم برای اجرای برنامه‌های فرهنگی، اجتماعی، مذهبی و مهارتی در اردوگاه‌ها فراهم شود.

کد مطلب 5944480

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