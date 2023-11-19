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۲۸ آبان ۱۴۰۲، ۲۰:۱۵

فرمانده انتظامی رامسر خبر داد؛

دستگیری اعضای باند کلاهبرداری خرید و فروش تلفن همراه در رامسر

دستگیری اعضای باند کلاهبرداری خرید و فروش تلفن همراه در رامسر

رامسر- فرمانده انتظامی رامسر از دستگیری باند کلاهبرداری خبرداد و گفت: چهار متهم غیر بومی که با فریب مردم و به بهانه خرید و فروش تلفن همراه، اقدام به کلاهبرداری از مردم می‌کردند، دستگیر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سید جلیل نبوی اظهار داشت: در پی شکایت احدی از شهروندان رامسری مبنی بر اینکه دو آقا و دو خانم ناشناس قصد خرید گوشی تلفن همراه آیفون را داشتند و نحوه واریز بهای این گوشی‌ها مشکوک می‌باشد، بررسی موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان رامسر، اظهار داشت: با بررسی‌های تخصصی و اطلاعاتی صورت گرفته توسط کارشناسان پلیس آگاهی شهرستان رامسر، متهمان که غیر بومی بودند در مخفیگاه خود در یکی از نقاط شهرستان رامسر شناسایی شدند.

وی افزود: با تحقیقات بیشتر مشخص شد که علاوه بر شاکی این پرونده از افراد دیگری نیز با همین شیوه و شگرد در استان‌های جنوبی و مرکزی کشور کلاهبرداری کرد که با بررسی‌های فنی به عمل آمده مشخص شد که وجوه مورد نظر از حساب‌هایی که با ترفندهای مختلف هک و سرقت شده بود تأمین می‌شد و گوشی‌ها مجدداً با قیمت‌ها بسیار پایین و وسوسه انگیز در فضای مجازی برای فروش عرضه می‌گردید.

سرهنگ نبوی بیان داشت: با هماهنگی قضائی، مأموران این پلیس با اخذ دستورات قضائی به مخفیگاه متهمان عزیمت و اقدام به جلب و دستگیری متهمان کردند و طی بازدید از مخفیگاه آنان، ۳ دستگاه تلفن همراه آیفون که به همین شیوه خریداری شده و در سیفون توالت مخفی کرده بودند، کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان رامسر افزود: متهمین پس از سیر مراحل قضائی و انتظامی به پلیس آگاهی منتقل شدند و در تحقیقات اولیه به بزه انتسابی اقرار کردند و در بررسی سوابق آنها مشخص شد که اعضای این باند تحت تعقیب برخی استان‌های جنوبی و مرکزی کشور می‌باشند

وی ضمن اشاره به این نکته که هرگز نباید به پیشنهادهای واهی و عوام فریبانه در معاملات بویژه خرید و فروش گوشی تلفن همراه توجه کرد، گفت: به تماس‌هایی که به شیوه‌های مختلف مثل اعلام برنده شدن شما در مسابقات و قرعه‌کشی‌ها، امور خیریه و مواردی از این دست که اطلاعات کارت بانکی شما را درخواست می‌کنند، اعتماد نکرده و به آنها پاسخ ندهید.

سرهنگ نبوی با بیان اینکه سرانجام با تکمیل تحقیقات، متهمان به همراه پرونده تحویل مقام قضائی شدند، تصریح کرد: از مالباختگانی که با این شیوه و شگرد توسط این متهمان از آنها کلاهبرداری شده خواست تا برای تنظیم شکایت به دادسرای محل سکونت خویش مراجعه کرده تا پرونده آنها برای بررسی به پلیس آگاهی ارسال شود.

کد مطلب 5944487

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