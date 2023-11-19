دستگیری اعضای باند کلاهبرداری خرید و فروش تلفن همراه در رامسر

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سید جلیل نبوی اظهار داشت: در پی شکایت احدی از شهروندان رامسری مبنی بر اینکه دو آقا و دو خانم ناشناس قصد خرید گوشی تلفن همراه آیفون را داشتند و نحوه واریز بهای این گوشیها مشکوک میباشد، بررسی موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.
فرمانده انتظامی شهرستان رامسر، اظهار داشت: با بررسیهای تخصصی و اطلاعاتی صورت گرفته توسط کارشناسان پلیس آگاهی شهرستان رامسر، متهمان که غیر بومی بودند در مخفیگاه خود در یکی از نقاط شهرستان رامسر شناسایی شدند.
وی افزود: با تحقیقات بیشتر مشخص شد که علاوه بر شاکی این پرونده از افراد دیگری نیز با همین شیوه و شگرد در استانهای جنوبی و مرکزی کشور کلاهبرداری کرد که با بررسیهای فنی به عمل آمده مشخص شد که وجوه مورد نظر از حسابهایی که با ترفندهای مختلف هک و سرقت شده بود تأمین میشد و گوشیها مجدداً با قیمتها بسیار پایین و وسوسه انگیز در فضای مجازی برای فروش عرضه میگردید.
سرهنگ نبوی بیان داشت: با هماهنگی قضائی، مأموران این پلیس با اخذ دستورات قضائی به مخفیگاه متهمان عزیمت و اقدام به جلب و دستگیری متهمان کردند و طی بازدید از مخفیگاه آنان، ۳ دستگاه تلفن همراه آیفون که به همین شیوه خریداری شده و در سیفون توالت مخفی کرده بودند، کشف شد.
فرمانده انتظامی شهرستان رامسر افزود: متهمین پس از سیر مراحل قضائی و انتظامی به پلیس آگاهی منتقل شدند و در تحقیقات اولیه به بزه انتسابی اقرار کردند و در بررسی سوابق آنها مشخص شد که اعضای این باند تحت تعقیب برخی استانهای جنوبی و مرکزی کشور میباشند
وی ضمن اشاره به این نکته که هرگز نباید به پیشنهادهای واهی و عوام فریبانه در معاملات بویژه خرید و فروش گوشی تلفن همراه توجه کرد، گفت: به تماسهایی که به شیوههای مختلف مثل اعلام برنده شدن شما در مسابقات و قرعهکشیها، امور خیریه و مواردی از این دست که اطلاعات کارت بانکی شما را درخواست میکنند، اعتماد نکرده و به آنها پاسخ ندهید.
سرهنگ نبوی با بیان اینکه سرانجام با تکمیل تحقیقات، متهمان به همراه پرونده تحویل مقام قضائی شدند، تصریح کرد: از مالباختگانی که با این شیوه و شگرد توسط این متهمان از آنها کلاهبرداری شده خواست تا برای تنظیم شکایت به دادسرای محل سکونت خویش مراجعه کرده تا پرونده آنها برای بررسی به پلیس آگاهی ارسال شود.
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