به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عبدالله یونسیان بعد از ظهر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه به میزبانی کانون بسیج شاهرود از اجرای ۴۴ ویژه برنامه شاخص هفته بسیج در شهرستان شاهرود خبر داد.

وی با بیان اینکه ۹۰۰ فعالیت در سراسر پایگاه‌های بسیج شهرستان شاهرود در هفته بسیج خبر داد و افزود: هفت قرارگاه برای برگزاری این برنامه تدارک دیده شده است.

فرمانده سپاه شاهرود از توزیع ۴۰ میلیارد ریال جهیزیه بین نیازمندان شهرستان خبر داد و بیان کرد: ۲۷ زوج جوان نیازمند از این بسته‌های جهیزیه بهره مند می‌شوند.

یونسیان از برگزاری همایش زینبیون در شاهرود خبر داد و گفت: برگزاری گشت‌های رضویون به صورت پیاده و موتوری از دیگر برنامه‌های هفته بسیج شاهرود است.

وی با بیان اینکه دو هزار و ۶۰۰ بسته معیشتی نیز در شهرستان شاهرود همزمان با هفته بسیج توزیع می‌شود، تاکید کرد: رزمایش بسیجیان از دیگر برنامه‌های شاخص هفته بسیج محسوب می‌شود.