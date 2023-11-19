بی احتیاطی در محور «بیجار- همدان» حادثه آفرید

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عیسی گوهری یکشنبه شب به خبرنگاران رسانه‌های کردستان گفت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیس ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره تصادف در کیلومتر ۴۵ محور بیجار- همدان تیم گشت پلیس راه این محور برای امداد رسانی و بررسی بیشتر به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: در این حادثه، یک دستگاه مگان با یک دستگاه پژو ۴۰۵ برخورد کرد که در این حادثه پژو دچار حریق شد که متأسفانه راننده و ۲ سرنشین آن و راننده خودرو مگان جان خود را از دست دادند.

رییس پلیس راه فرمانده انتظامی استان کردستان با اشاره به اینکه علت تصادف در حال بررسی است، خاطرنشان کرد: شهروندان با سرعت مطمئنه رانندگی کرده و از انحراف به چپ و تغییر ناگهانی مسیر و سبقت‌های غیرمجاز خودداری کنند.