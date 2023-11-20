بیش از ۱۰۰۰ متر خط انتقال آب شرب جاجرم اصلاح شد

رضا نعیمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به ایجاد برخی خسارت‌های وارد شده به خط انتقال آب شرب در شهرستان جاجرم اظهار کرد: در پی سیلاب اردیبهشت ماه سال جاری بیش از ۱۵۰۰ متر خط انتقال آب شرب در منطقه تنگه گزی شهر جاجرم خسارت دید و از مدار بهره برداری خارج شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان شمالی در این باره گفت: در پی سیلاب اردیبهشت ماه، پیگیری لازم جهت رفع مشکل در آبرسانی به شهر جاجرم انجام شد و بدون قطع آب مشکل به صورت موقت رفع شد و بعد از تأمین اعتبار لازم، اصلاح خط انتقال در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: تاکنون ۱۱۰۰ متر خط انتقال از ابتدای قنات منطقه تنگه گزی تا محل مخزن ذخیره ۳۰۰۰ مترمکعبی شهر جاجرم در شرایطی بسیار سخت و در مسیر صعب‌العبور، اجرا شده است.

نعیمی با اشاره به اینکه ۴۰۰ متر خط انتقال دیگر نیز باید اجرا شود، خاطر نشان کرد: اعتبار هزینه شده در این پروژه حدود ۳ میلیارد تومان است.