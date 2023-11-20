به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح امروز و در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، جز ۳ بند ث ماده ۵۷ لایحه برنامه هفتم را تصویب کردند.

طبق این مصوبه، دولت مکلف است زیان بخش مسافری شرکت راه‌آهن را با احتساب شاخص‌های بهره‌وری، در بودجه سنواتی پیش‌بینی و جبران نماید.

شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران موظف است از محل اعتبارات تخصیص یافته نسبت به نوسازی ناوگان مسافری، توسعه ایستگاه‌ها، تراک‌بندی، ایمن‌سازی، بهسازی و بازسازی زیرساخت شبکه ریلی از جمله خطوط، ابنیه فنی، سامانه (سیستم) علائم و ارتباط و نوسازی و توسعه ماشین‌آلات مکانیزه اقدام نماید.

همچنین بر اساس بند الحاقی ماده ۵۷ لایحه برنامه هفتم توسعه، به منظور تقویت و ارتقای کیفی خدمات مسافر و بار ناوگان هوایی کشور سازمان هواپیمایی کشوری حداکثر شش ماه پس از لازم الاجر شدن این قانون:

۱. ضوابط ناظر بر تأسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر شرکت‌های هواپیمایی را به تفکیک بار و مسافر بازنگری نموده و پس از تصویب در شورای عالی هواپیمایی ابلاغ می‌نماید. شرکت‌های هواپیمایی مکلفند نحوه فعالیت و ارائه خدمات خود را مطابق دستورالعمل مصوب شورای عالی هوایی تنظیم و منطبق نمایند.

سازمان هواپیمایی کشوری موظف است نسبت به نظارت مستمر بر مجموعه فعالیت‌ها و خدمات شرکت‌های فوق و ارزیابی مخاطرات حاصل از مغایرت‌های احتمالی و ابلاغ اقدامات اصلاحی به این شرکت‌ها اقدام نماید. پس از انقضای مهلت مندرج در دستور العمل یاد شده ادامه فعالیت شرکت‌های فاقد صلاحیت منوط به انجام اقدامات اصلاحی و حصول شاخص‌های مورد نظر می‌باشد به نحوی که حداکثر تا پایان سال سوم برنامه این شرکت‌ها از طرق مختلف از جمله ادغام، انحلال و یا توسعه خدمات به سطح کیفی مندرج در دستورالعمل مصوب نائل گردند.