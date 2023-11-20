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۲۹ آبان ۱۴۰۲، ۱۱:۱۴

جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه؛

سازوکار جبران زیان بخش مسافری شرکت راه‌آهن تعیین شد

سازوکار جبران زیان بخش مسافری شرکت راه‌آهن تعیین شد

بر اساس مصوبه مجلس، دولت مکلف شد زیان بخش مسافری شرکت راه‌آهن را با احتساب شاخص‌های بهره‌وری، در بودجه سنواتی پیش‌بینی و جبران کند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح امروز و در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، جز ۳ بند ث ماده ۵۷ لایحه برنامه هفتم را تصویب کردند.

طبق این مصوبه، دولت مکلف است زیان بخش مسافری شرکت راه‌آهن را با احتساب شاخص‌های بهره‌وری، در بودجه سنواتی پیش‌بینی و جبران نماید.

شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران موظف است از محل اعتبارات تخصیص یافته نسبت به نوسازی ناوگان مسافری، توسعه ایستگاه‌ها، تراک‌بندی، ایمن‌سازی، بهسازی و بازسازی زیرساخت شبکه ریلی از جمله خطوط، ابنیه فنی، سامانه (سیستم) علائم و ارتباط و نوسازی و توسعه ماشین‌آلات مکانیزه اقدام نماید.

همچنین بر اساس بند الحاقی ماده ۵۷ لایحه برنامه هفتم توسعه، به منظور تقویت و ارتقای کیفی خدمات مسافر و بار ناوگان هوایی کشور سازمان هواپیمایی کشوری حداکثر شش ماه پس از لازم الاجر شدن این قانون:

۱. ضوابط ناظر بر تأسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر شرکت‌های هواپیمایی را به تفکیک بار و مسافر بازنگری نموده و پس از تصویب در شورای عالی هواپیمایی ابلاغ می‌نماید. شرکت‌های هواپیمایی مکلفند نحوه فعالیت و ارائه خدمات خود را مطابق دستورالعمل مصوب شورای عالی هوایی تنظیم و منطبق نمایند.

سازمان هواپیمایی کشوری موظف است نسبت به نظارت مستمر بر مجموعه فعالیت‌ها و خدمات شرکت‌های فوق و ارزیابی مخاطرات حاصل از مغایرت‌های احتمالی و ابلاغ اقدامات اصلاحی به این شرکت‌ها اقدام نماید. پس از انقضای مهلت مندرج در دستور العمل یاد شده ادامه فعالیت شرکت‌های فاقد صلاحیت منوط به انجام اقدامات اصلاحی و حصول شاخص‌های مورد نظر می‌باشد به نحوی که حداکثر تا پایان سال سوم برنامه این شرکت‌ها از طرق مختلف از جمله ادغام، انحلال و یا توسعه خدمات به سطح کیفی مندرج در دستورالعمل مصوب نائل گردند.

کد مطلب 5944893
زهرا علیدادی

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