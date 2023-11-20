«بابا فوفو» برای نوجوانان منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جلد دوم کتاب «پروفسور فوفو» با نام «بابا فوفو» نوشته معصومه میرابوطالبی به تازگی با تصویرگری «سمیه رحمتی خواه» توسط انتشارات کتاب جمکران منتشر و روانه بازار نشر شده است.
این کتاب که برای گروه سنی نوجوان نگارش شده است، تلنگر خوبی است برای ما انسانها که از کره زمین، یعنی همان زیستگاه خود غافل شدهایم و خواسته و ناخواسته به این سرمایه و نعمت الهی آسیب میزنیم.
نویسنده این اثر یک دنیای خیالی و موجودات اساطیری خلق کرده که درون آن شبیه یک دنیای پشتیبان برای دنیای واقعی عمل میکند. این دنیا از اعمال و رفتار مخرب بعضی از انسانها آسیب می بیند، اعمالِ زیانباری مانند ریختن زباله در دریا و مرگ آبزیان، ریختن زبالههای صنعتی و خانگی در طبیعت و محیط زیست، آلودگی کارخانهها و غیره نویسنده این اثر، خواننده را با قلم شیوا و داستان شیرین و ماجراجویانه خود همراه میکند.
میر ابوطالبی میگوید در ستایشِ طبیعت و محیط زیست که این روزها مورد ظلم و آسیب بسیاری قرار گرفته است و مروری بر پندهای اخلاقیِ نهفته در بطن داستانِ این کتاب باید گفت: ما انسانها به عنوان یکی از هزاران گونههای زیستی که روی زمین زندگی میکنیم در طول سالهای گذشته مهمان خوبی برای این سیاره نبودهایم. این روزها که با مشکلات فراوان محیط زیستی، مخصوصاً مشکل آب و خشکسالی، روبهرو هستیم باید بیشتر به محیط زیست و حفظ کرهی زمین برای فرزندان و نسلهای آینده فکر کنیم. همهی ما باید عادتهای زندگیمان را تغییر دهیم تا گامهای مؤثری در راه حفاظت از محیط زیست برداشته شود.
امیدواریم هر یک از ما با مهربانی دیگران را تشویق کنیم تا برای سالم ماندن سیارهمان تلاش کند تا زمین به مکانی بهتر برای زندگی تبدیل شود و تک تک ما در حفظ و نگهداری آن کوشا باشیم.
در مقدمه این کتاب بالحنی صمیمانه، بیانی دلنشین و قلمی هنرمندانه، هم از عنوان کتاب گرهگشایی میشود و هم خواننده را به خواندن این کتابِ ماجراجویانه و گرهگشاییهای بعدی، ترغیب و تشویق میکند.
«معصومه میرابوطالبی»، نویسنده حوزه کودک و نوجوان و عضو هیئت مدیره انجمن ادبی داستان جمعه است و از کتابهای دیگر او میتوان به «مثل یک بوم سفید»، «از باغها به بعد»، «اژدهای دماوند»، «آن سوی دریای مردگان»، «پروفسور فوفو»، «هندوانه خوشحال»، «شهر من»، «عروسی درِ قوری»، «سفر دانهای» و «جوجه های آفتاب پرست» اشاره کرد.
در بخشی از این کتاب میخوانیم:
فوفو تازه میخواست اخبار وحشتناک را بشنود. ایستادم و هرچه از پودر را جمع کرده بودم، پخش کردم توی هوا. بوی نعنا همه جا پیچید. گفتم: «بابا فوفو! به این بزرگی بود، خیلی بزرگتر از بقیه گلیمگوشها. دندونهاش به چه بزرگی بود، مثل اینکه از گلیمگوشهای اولیه باشه، مثل انسانهای اولیه». بعد خودم از نظریه خودم خوشش آمد و ادامه دادم: «شاید توی زمان سفر کرده و از زمان ماقبل تاریخ گلیمگوشها آمده به این دوران. لابد توی سرزمین گلیمگوشها یه ماشین زمانی، تونل زمانی…»
این کتاب با ۱۳۴ صفحه و قیمت ۷۹ هزار تومان عرضه شده است.
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