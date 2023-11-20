افزایش ۴۰ درصدی دریافتی ایتام در زنجان

به گزارش خبرگزاری مهر، روح الله صالحی در جلسه با مشاور مردمی سازی استاندار زنجان با تبریک هفته بسیج گفت: خوشبختانه امروز بسیج فراگیر و جهانی شده است و دیروز گوشه‌ای از عظمت بسیج را در بازدید مقام معظم رهبری مشاهده کردیم.

وی با اشاره به اینکه رمز موفقیت بسیج ایمان و نگاه جهادی است، اضافه کرد: همین ایمان و اعتقاد راسخ بسیجیان موجب موفقیت این نیروی عظیم مردمی شده است.

مدیرکل کمیته امداد استان زنجان با تأکید بر فعالیت بسیجی و جهادگونه در کمیته امداد، افزود: خوشبختانه امروز شاهد اعتماد خیرین و مردم به این نهاد هستیم و با وجود اینکه جامعه هدف کمیته امداد در حوزه ایتام و فرزندان محسنین افزایش یافته اما سرانه دریافتی آنها کاهش پیدا نکرده است.

صالحی با اشاره به افزایش ۴۰ درصد دریافتی ایتام و افزایش ۲۱ درصدی دریافتی فرزندان مشمول طرح محسنین بیان کرد: در حوزه کمک‌‎های مردمی در بخش مراکز نیکوکاری نیز همین شرایط حاکم است و شاهد افزایش کمک‌های مردمی هستیم.

وی با اشاره به اینکه در بحث زکات نیز جریان سازی خوبی در استان شکل گرفته است، گفت: امسال بیش از ۵۱ میلیارد تومان زکات در استان ساماندهی شده است که ۱۰ میلیارد تومان آن مربوط به زکات واجب است.

مدیرکل کمیته امداد استان زنجان با اشاره به تأثیرگذاری بحث‌های ترویجی و تبلیغی در حوزه پرداخت زکات گفت: همین امر موجب افزایش زکات پرداختی در استان شده است.