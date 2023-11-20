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۲۹ آبان ۱۴۰۲، ۱۲:۵۸

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی البرز جزو برترین دانشمندان جهان

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی البرز جزو برترین دانشمندان جهان

کرج- عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی البرز جزو برترین دانشمندان جهان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، یکی دیگر از اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی البرز موفق به کسب جایگاه یک درصد دانشمندان برتر جهان شد

دکتر هادی پورجعفر، دکترای تخصصی بهداشت مواد غذایی و عضو هیأت علمی معاونت تحقیقات و فناوری موفق به کسب این جایگاه شد.

گفتنی است در حال حاضر دانشگاه جوان علوم پزشکی البرز با ۳۰۰ عضو هیأت علمی، پنج عضو هیأت علمی آن در فهرست دانشمندان یک درصد برتر جهان قرار گرفته اند.

پیش از این نیز دکتر مصطفی قربانی، دکتر غلامرضا عزیزی، دکتر بابک کاکاوندی و دکتر محمد ایرانی این جایگاه را کسب کرده بودند و در حال حاضر پنج نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه جز دانشمندان یک درصد برتر جهان هستند.

کد مطلب 5945047

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نظر شما

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    نظرات

    • IR ۱۶:۵۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
      0 1
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      میگما این حرفها رو فقط خودتون میتونین بزنین هیچ کس قبول نداره منم میتونم کلی از خودم تعریف کنم
      • نورا IR ۲۲:۵۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
        1 0
        عزیزم شما که با رنک بین المللی و مسایل علمی و دانشمندان پر استناد آشنایی نداری همین جوری نپر وسط بحث، وارد نیستی مجبور نیستی اظهار نظر کنی، کمی هم سکوت و هر جا کامنت نگذاشتن را تمرین کنید لطفا
    • US ۰۸:۵۶ - ۱۴۰۲/۰۹/۰۱
      2 0
      پاسخ
      به نظرم باید حقایق مربوط به تولید علم ر در ایران بیشتر بیان کرد تا سطح آگاهی مردم نسبت به این موضوع بالاتر بره اعتماد به نفس دانشجویان بیشتر بشه و برای پیشرفت در حوزه های مختلف علم و فناوری تبیلیغ بیشتری بشه

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