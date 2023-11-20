«صداع قبله عالم» روانه بازار نشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «صداع قبله عالم» نوشته صادق عاشورپور به تازگی توسط انتشارات نیستان منتشر و روانه بازار نشر شده است. این کتاب مجموع دو نمایشنامه به نام «صورت سفرنامه» و «صداع قبله عالم» است.

صادق عاشورپور کارگردان تئاتر و از نویسندگان و پژوهشگران پیشکسوت عرصه هنرهای نمایشی به ویژه نمایش‌های ایرانی است. وی در این زمینه با نگارش مجموعه ۱۵ جلدی نمایش‌های ایرانی و نیز انتشار ۴۰ مجموعه نمایشنامه نام خود را به عنوان یکی از هنرمندان بین‌المللی در زمینه هنر تئاتر مطرح کرده است.

عاشورپور که تقدیر شده از سوی یونسکو و نیز معرفی شده به عنوان پژوهشگر برتر جهان اسلام است، در اثر تازه خود با عنوان «صداع قبله عالم» دو نمایشنامه تازه خود را که در سبک نمایشنامه ایرانی تألیف شده را به مخاطبانش عرضه کرده است. این کتاب شامل دو نمایشنامه «صورت سفرنامه» و «صداع قبله عالم» است.

وی در این زمینه در مقدمه کتاب عنوان کرده نمایشنامه نخست این اثر نمایشنامه‌ای است که بر مبنای قصه‌خوانی، و نمونه‌ای دیگر از نمایش‌های ایرانی است، که در روزگار ما آنچه از آن به‌جا مانده است، تلخیصی و تحریفی است از اصل آنکه همچنان بیماری محتضر، در حال کشیدن آخرین نفس‌های حیات خویش است.

مؤلف همچنین در مقدمه این اثر در متنی کوتاه درباره سابقه روایت داستانی شفاهی و قصه گویی در ایران از اقوام ابتدایی کوچ نشین تا دوران قاجاریه پرداخته و علت توجه به فرهنگ شفاهی و قصه پردازی شفاهی از سوی ایرانیان را به تفصیل مورد بررسی قرار داده است و حتی در بخشی درباره علت خروج نگاه و شخصیت زنانه از سنت داستان خوانی و نقالی سنتی ایرانی را شرح می‌هد.

عاشورپور در همین زمینه با نقل نمایشنامه «صداع قبله عالم» سعی کرده تا سنت فراموش شده و پنهان مانده حضور زنان در نمایش ایرانی به ویژه نمایش بر مبنای قصه خوانی را بار دیگر مرور و مورد توجه قرار دهد.

این‌کتاب نمایی است از سنن و تاریخ کهن ایران در قصه‌خوانی و بیان نمایشی آن و سندی است برای نمایش فرهنگ و ادب و هنر تنیده شده در بافت زیستی مردم ایران در طول سال‌های سال زیست و زندگی آن و نیز سندی بر این مدعا که تئاتر هنری جامع و سرشته شده از تمامی هنرها و امری الهی و ماورایی است. در واقع این کتاب آئینه‌ای کوچک و در سهم خود جامع از سنت داستان‌گویی در میان مردم ایران.

این کتاب با ۱۶۰ صفحه و قیمت ۱۰۴ هزار تومان عرضه شده است.