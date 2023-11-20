به گزارش خبرنگار مهر، مهدی رمضانی ظهر دوشنبه در دومین دوره انتخابات تعیین نمایندگان سازمانهای مردم نهاد در شورای توسعه و حمایت استان، اظهار کرد: در حوزه اجتماعی اگر بتوانیم بسیاری از مسائل را کنترل کنیم و تمرکزی بر آن داشته باشیم طبیعتاً به مسائل امنیتی و موارد بغرنجی که امروز جوامع با آن درگیر هستند، نمیرسیم.
وی اضافه کرد: ما امروز با معلولهایی از جمله طلاق، اعتیاد، خودکشی و بسیاری از مشکلات اجتماعی مبارزه میکنیم شاید اگر علت این آسیبها را به خوبی پایش و تحلیل میکردیم اکنون درگیر این معلولهایی که به صورت فزاینده در جامعه در حال رشد و تکثیر هستند، نبودیم.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان در ادامه ضمن قدردانی از دغدغهمندی سمنها و تشکلهای مردمی در استان گفت: امیدوارم جوانان داوطلب در این عرصه با تاسی از فداکاری پیشکسوتان این حوزه در حل مشکلات و کاهش آسیبهای اجتماعی استان پایکار باشند.
رمضانی در ادامه، اجتماعی سازی و مردمی سازی بسیاری از موضوعات را چاره کار دانست و گفت: دولت به تنهایی نمیتواند در کاهش آسیبهای اجتماعی مؤثر باشد لذا مشارکت مردم به صورت خودجوش و افراد مبتکر میتوانند به رفع آسیبهای اجتماعی کمک کنند.
وی از راهاندازی مرکز توانمندسازی آسیب دیدگان اجتماعی در سنندج خبر داد و گفت: با همت و رایزنی مدیر کل فرهنگی اجتماعی استان کردستان، در راستای کاهش آسیبهای اجتماعی و با هدف حمایت از اقشار آسیب پذیر، مجتمع چند منظوره رفاهی، اقتصادی و توانمندسازی در محل انبار قدیمی غله سنندج احداث میشود.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان، برگزاری جلسات با انجمنهای مردمی در راستای احصای مشکلات و آسیبهای اجتماعی و رفع این معضلات را ضروری عنوان کرد و گفت: امیدواریم با انتخاب بهترین افراد این انتخابات برگزار شود و زمینه رشد و بالندگی هر چه بیشتر سازمانهای مردم نهاد در استان را شاهد باشیم.
گفتنی است، در پایان این مراسم انتخابات تعیین نمایندگان سازمانهای مردم نهاد در شورای توسعه و حمایت استان برگزار شد که آقایان میلاد رضایی و کاوه قادری به عنوان اعضا اصلی و آقای کیوان چارداولی به عنوان عضو علیالبدل انتخاب شدند.
نظر شما