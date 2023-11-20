به گزارش خبرنگار مهر، عباس عبادی ظهر دوشنبه در آئین بزرگداشت هفته پرستار و تجلیل از پرستاران نمونه دانشگاه علوم پزشکی گناباد در تالار اجتماعات شهید دکتر چمران این دانشگاه از خداباوری، احترام و اخلاق مداری به عنوان سه اصل مهم در خدمات‌رسانی یاد و اظهار کرد: حفظ کرامت انسانی و احترام گذاشتن از مهمترین اصولی است که باید در خدمت‌رسانی به مردم مورد توجه قرار گیرد.

معاون پرستاری وزارت بهداشت با اشاره به احادیث، روایات و کلام بزرگان درباره حرفه پرستاری اظهار کرد: یک شب پرستاری را هم‌تراز ۷۰ سال عبادت دانسته‌اند که این توصیف و بیان را در خصوص کمتر حرفه و شغلی داریم.

پرستاری حرفه‌ای عاطفی و عالمانه است

وی با تاکید بر اینکه باید قدردان این سرمایه اجتماعی ارزشمند باشیم، پرستاری را حرفه‌ای عاطفی و عالمانه دانست و اظهار کرد: افتخار جامعه پرستاری است که بدنه دانشی بزرگ و غنی همراه با رفتار معنوی و عاطفی دارد.

عبادی با بیان اینکه ویژگی‌های ارزشمند معنوی و آموزه‌های علمی می‌تواند یک پرستار شاخص را بسازد، گفت: بیماران محتاج دلسوزی ما نیستند بلکه باید با آنها همدلی عالمانه داشته باشیم که این امر موجب تقویت سرمایه اجتماعی می‌شود.

معاون پرستاری وزارت بهداشت با تاکید بر اینکه باید مردم محور اصلی پرستاران باشند، خاطرنشان کرد: نبود و کمرنگ بودن خدمات پرستاری به مردم آسیب می‌زند.

سلامتی مردم مهمترین دغدغه پرستاران است

وی، سلامتی مردم را مهمترین دغدغه پرستاران دانست و گفت: باید با تقویت جایگاه پرستاری نوع نگاه به این حرفه را تغییر و خدمات شایسته آنها را ارائه دهیم.

عبادی از گناباد به عنوان مهد دانش یاد کرد و با اشاره به بالابودن میانگین نرخ تحصیلات در این منطقه اظهار کرد: باید از ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های خوب علمی دانشگاه علوم پزشکی و شهرستان گناباد برای ارائه خدمت مطلوب‌تر به مردم استفاده کنیم.

معاون پرستاری وزارت بهداشت با بیان اینکه میانگین تعداد پرستاران کارشناسی ارشد به کارشناسان پرستاری حدود ۳ تا ۴ درصد است، اظهار کرد: این شاخص در دانشگاه علوم پزشکی گناباد ۱۱ درصد است که باید از این ظرفیت خوب برای کاهش فاصله بین آموزش و بالین استفاده کرد.

وی با بیان اینکه باید نوع نگاه به شاخص ضریب اشغال تخت بیمارستانی تغییر کند، گفت: همیشه نباید فرض کنیم که ضریب اشغال بالای تخت بیمارستان‌ها نشانه خوبی است بلکه ممکن است کاهش این شاخص به دلیل عملکرد خوب در حوزه بهداشت و پیشگیری و کاهش ورود بیمار به بیمارستان‌ها باشد.