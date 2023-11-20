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۲۹ آبان ۱۴۰۲، ۱۴:۲۲

تصاویری از امدادرسانی هلال‌احمر ایلام در سیل و آبگرفتگی

تصاویری از امدادرسانی هلال‌احمر ایلام در سیل و آبگرفتگی

ایلام-تصاویری از امدادرسانی هلال‌احمر ایلام در سیل و آبگرفتگی در زیر قابل مشاهده است.

به گزارش خبرنگار مهر، در پی بارش‌های سیل آسا در ایلام و اعزام تیم‌های سیلاب هلال احمر به مناطق سیل‌زده تاکنون عملیات امدادرسانی به این خانوارها انجام شده است.

عملیات رفع آبگرفتگی ۱۰ باب منزل مسکونی در پی بارش شدید باران انجام شده است.

تصاویری از امدادرسانی هلال‌احمر ایلام در سیل و آبگرفتگی

تصاویری از امدادرسانی هلال‌احمر ایلام در سیل و آبگرفتگی

تصاویری از امدادرسانی هلال‌احمر ایلام در سیل و آبگرفتگی

تصاویری از امدادرسانی هلال‌احمر ایلام در سیل و آبگرفتگی

تصاویری از امدادرسانی هلال‌احمر ایلام در سیل و آبگرفتگی

تصاویری از امدادرسانی هلال‌احمر ایلام در سیل و آبگرفتگی

تصاویری از امدادرسانی هلال‌احمر ایلام در سیل و آبگرفتگی

کد مطلب 5945170

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