سهم استان بوشهر برای تحقق زکات ۱۲۰ میلیارد تومان است

به گزارش خبرنگار مهر، عباس روشن ظهر دوشنبه در سومین نشست شورای زکات استان بوشهر که به بررسی موانع و رفع چالش‌های پیش روی زکات استان پرداخته شد، اظهار داشت: استان بوشهر در مقوله زکات در سطح کشوری پیشتاز است که این موفقیت‌ها مرهون تلاش همه همکاران، اعضای شورای زکات استان و مهم‌تر از همه نقش مردم دیندار و مودیان زکات است.

مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر افزود: استان بوشهر برای سال جاری متعهد شد ۱۲۰ میلیارد تومان جذب زکات داشته باشد که از ابتدای سال جاری تا کنون بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان آن در زمینه زکات کالا و نقد، زکات واجب و زکات فطریه جذب شده است.

وی خاطرنشان کرد: در زکات کالا رتبه اول کشور با تحقق ۱۷۷ درصد رشد را داشتیم و در زکات واجب رتبه دوم کشوری را با ۴۰۸ درصد تحقق برنامه داشته ایم.

وی به موارد مصرف زکات اشاره کرد و گفت: همه زکات دریافتی با اولویت مناطق محروم و زکات دهند در زمینه توانمند سازی نیازمندان، معیشت، درمان، لوازم ضروری، جهیزیه، خدمات فرهنگی و تحصیلی نیازمندان هزینه می‌شود.

روشن در پایان از مردم، مودیان زکات، اعضای شورای زکات استان در رأس آیت الله صفایی بوشهری به جهت موفقیت‌های حاصله در زمینه جذب و مصارف زکات برای نیازمندان تقدیر و تشکر کرد.