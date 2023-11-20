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۲۹ آبان ۱۴۰۲، ۱۶:۱۱

فرمانده انتظامی استان کرمان:

بیش از ۴۶۰ کیلو تریاک در عملیات پلیس کرمان کشف شد

بیش از ۴۶۰ کیلو تریاک در عملیات پلیس کرمان کشف شد

کرمان- فرمانده انتظامی استان کرمان از کشف ۴۶۱ کیلوگرم تریاک دپو شده در یک منزل واقع در حاشیه شهر کرمان در عملیات اطلاعاتی یگان‌های تکاوری استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه خبری پلیس، ناصر فرشید در تشریح این خبر گفت: چند تیم از مأموران یگان‌های تکاوری استان با انجام اقدامات اطلاعاتی دقیق از دپوی یک محموله سنگین موادمخدر در منزلی واقع در یکی از نقاط حاشیه شهر کرمان مطلع و تیم‌های اطلاعاتی دخیل در شناسایی این مورد را از عمق کویر به حوزه شهر فراخواندند.

وی افزود: در این راستا مأموران پس از شناسایی موقعیت و معابر منتهی به این منزل ضمن هماهنگی قضائی در بازرسی از این محل ۴۶۱ کیلو تریاک کشف و در این رابطه ۳ متهم را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی استان با اشاره به توقیف یک خودروی سواری از این منزل تصریح کرد: واکاوی‌های اطلاعاتی متهمان در دست انجام است تا سایر افراد و باندهای دخیل در انتقال مواد افیونی شناسایی و دستگیر شوند.

کد مطلب 5945285

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