بیش از ۴۶۰ کیلو تریاک در عملیات پلیس کرمان کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه خبری پلیس، ناصر فرشید در تشریح این خبر گفت: چند تیم از مأموران یگان‌های تکاوری استان با انجام اقدامات اطلاعاتی دقیق از دپوی یک محموله سنگین موادمخدر در منزلی واقع در یکی از نقاط حاشیه شهر کرمان مطلع و تیم‌های اطلاعاتی دخیل در شناسایی این مورد را از عمق کویر به حوزه شهر فراخواندند.

وی افزود: در این راستا مأموران پس از شناسایی موقعیت و معابر منتهی به این منزل ضمن هماهنگی قضائی در بازرسی از این محل ۴۶۱ کیلو تریاک کشف و در این رابطه ۳ متهم را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی استان با اشاره به توقیف یک خودروی سواری از این منزل تصریح کرد: واکاوی‌های اطلاعاتی متهمان در دست انجام است تا سایر افراد و باندهای دخیل در انتقال مواد افیونی شناسایی و دستگیر شوند.