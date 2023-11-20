۱۰۰ میلیارد تومان زکات در استان بوشهر جذب شد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری بعد از ظهر دوشنبه در نشست شورای زکات استان بوشهر با حضور اعضای این شورا در کمیته امداد امام خمینی استان، اظهار داشت: استان بوشهر در عرصه زکات جز استان‌های اول کشور است به گونه‌ای که در همین سال جاری تا کنون بالای ۱۰۰ میلیارد تومان زکات نقد و کالا و فطریه از سوی مردم خیر و نیکوکار و مودیان زکات در استان پرداخت شده است.

نماینده ولی فقیه و رئیس شورای زکات در استان بوشهر افزود: همه این موفقیت‌ها در حوزه زکات استان نشان از دیانت، نوع دوستی مردم استان و همچنین تلاش‌های شبانه روزی امداد گران کمیته امداد و اعضای شورای زکات استان است.

آیت الله صفایی با اشاره به مصارف زکات اظهار داشت: تمام وجوه مأخوذه زکات آن شهر و روستایی که پرداخت کننده زکات است میان نیازمندان و یا برای ساخت پروژه‌های عام المنفعه در همان منطقه هزینه می‌شود.

رئیس شورای زکات استان با اشاره به برنامه‌های تبلیغاتی و مستند سازی در مقوله پرداخت و مصارف زکات گفت: باید در تبلیغات مقصد تمام کارها و فعالیت‌هایی که از طریق زکات برای نیازمندان و مردم یک منطقه محروم انجام می‌شود اطلاع رسانی شود تا هم برای مردم و هم زکات دهندگان اثرات و ثمرات پرداخت زکات در جامعه نمایان شود.

در ادامه این جلسه اعضای شورا و دبیران زکات در شهرستان‌ها به بیان نظرات خود در زمینه بررسی و رفع موانع و چالش‌های جذب زکات پرداختند.