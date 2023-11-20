۵ میلیارد تومان بسته معیشتی توسط بسیج در قوچان توزیع می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار علی زرقانی ظهر دوشنبه در نشست خبری خود به مناسبت هفته بسیج اظهار کرد: برنامههای هفته بسیج امسال هول شعار «بسیج امید ملت ایران» برنامهریزیشده و از ۲۹ آبان ماه تا ۵ آذر ادامه خواهد داشت.
فرمانده سپاه ناحیه قوچان تجلیل از خادمین جهادی، تربتی، امنیتی و … بسیج را یکی از رویکردهای این هفته در قوچان دانست و خاطرنشان کرد: تمام اقدامات در ۳ سطح پایگاهی، حوزهای و ناحیهای برنامهریزیشده اما توجه به نشاط و امیدآفرینی در برنامهها بهعنوان یک شاخص و اصل در نظر گرفتهشده است.
وی با اشاره به توزیع ۲۰ سری جهیزیه میان نوعروسان نیازمند در این شهرستان گفت: این اقدام در راستای اجرای طرح جوانی جمعیت و کمک به ازدواج آسان بوده که ارزش ریالی کل بستهها با اقلامی همچون یخچالفریزر، اجاقگاز، جاروبرقی، تلویزیون، ماشین لباسشویی و … ۸۰۰ میلیون تومان است.
زرقانی از توزیع ۳ هزار و ۵۰۰ بسته معیشتی توسط گروههای جهادی و بسیج سازندگی در سطح روستاها و حاشیه شهر خبر داد و افزود: هر بسته معیشتی شامل برنج، مرغ، رب، ماکارونی، حبوبات، روغن و … بوده که ارزش ریالی هرکدام یکمیلیون و ۵۰۰ هزار تومان است و با نامگذاری به نام هر شهید میان نیازمندان توزیع میشود.
فرمانده سپاه ناحیه قوچان با تأکید بر اهمیت نشاط و پویایی در جامعه گفت: برگزاری مسابقات فوتسال و والیبال در قالب جشنواره ورزشی بسیج و پیادهروی عمومی و خانوادگی در این راستا برنامهریزی و اجرا میشود.
وی با اشاره به برنامهریزی بهمنظور بهرهبرداری از ۳ پروژه عمرانی در قالب ساختمان حوزههای مقاومت در این شهرستان بیان کرد: بسیج سازندگی در قالب اشتغالزایی ویژه بسیجیان برای راهاندازی یک کارگاه خیاطی و یک کارگاه ساخت درب اتوماتیک ۱۵۰ میلیون تومان تسهیلات به هرکدام پرداخت کرده که بهطور مستقیم ۱۴ نفر اشتغالزایی کرده است.
زرقانی از برگزاری مسابقه و لیگ جت با محتوای جهاد تبیین ویژه یک هزار دانشآموز قوچانی در قالب ۲۰۶ تیم خبر داد و تصریح کرد: افتتاح مرکز رشد علمی و پژوهشی بسیج در دو دانشگاه صنعتی قوچان و شهید رجایی بهمنظور حمایت از نخبگان و استفاده از ظرفیت علمی بسیج در این ایام برنامهریزیشده است.
فرمانده سپاه ناحیه قوچان یادآور شد: بهرهبرداری از ۳ منزل مسکونی که توسط جهادگران در باجگیران ساختهشده، برگزاری جشنواره مالک اشتر، اکران فیلمهای فرهنگی، برگزاری یادوارههای شهدا بهصورت خانگی و آبروی محله، اعزام تیمهای پزشکی و دامپزشکی به روستاها، کارگاه سوار رسانه و فضای مجازی، همایش سفیران هدایت و نشستهای بصیرتی از دیگر برنامههای اجرایی در هفته بسیج امسال خواهد بود.
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