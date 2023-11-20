پیشرفت کشور در عرصه علمی شگفت انگیز است

به گزارش خبرنگار مهر، جهانبخش عطایی عصر دوشنبه در جشنواره جهادگران علم و فناوری که با رویکرد علمی تبیینی بسیج در سالن ولایت اردبیل برگزار شد، اظهار کرد: قبل از پیروزی انقلاب اسلامی کشورمان در بین جوامع مختلف در حوزه علمی به قهقرا میرفت که با پیروزی انقلاب اسلامی این کشور از مرز خطر سقوط علمی به نقطه اعتلا در این مسیر تغییر وضعیت داد.
وی تصریح کرد: امروز به همت جوانان کوشا و توانمند جمهوری اسلامی ایران در عرصههای علمی به توانمندیهای بینظیری دست پیدا کرده که حتی تصور آن را در چهار دهه گذشته نمیکردیم.
معاون هماهنگکننده سپاه حضرت عباس (ع) استان اردبیل گفت: همان طور که مقام معظم رهبری تاکید کردند ورود بسیج به عرصه علم و فناوری زمینه پیشرفت و توسعه روزافزون را به همراه مراکز علمی و دانشگاهی فراهم کرده و همچنان به ۲ بال علم و ایمان در مسیر پیشرفت و توسعه نیاز داریم.
عطایی از فعالان عرصه علمی و پژوهشی در تولید و عرضه محصولات متنوع در این بخش قدردانی کرد و ادامه داد: حمایت همهجانبه جوانان مبتکر و خلاق زمینهای را فراهم میآورد تا ما بیش از هر زمان دیگر بتوانیم در این مسیر به پیشرفتهای مناسب و قابل توجه دست پیدا کنیم.
وی با گرامیداشت هفته بسیج با شعار «بسیج امید ملت ایران» اشاره کرد و افزود: از امروز ۲۹ آبان تا پنجم آذرماه برنامههای گرامیداشت هفته بسیج برگزار خواهد شد که تدارک بیش از ۸۵۰ برنامه در این هفته زمینهای را فراهم کرده تا ما بتوانیم بیش از گذشته توانمندی این نیروی مخلص انقلاب را نشان دهیم.
عطایی حضور بسیجیان را در عرصههای علمی و ارائه توانمندیهای بینظیر در این بخش یک فرصت بینظیر در پیشرفت و توسعه متوازن کشور معرفی کرد و گفت: زمینه این پیشرفتها با تلاش و مجاهدت روزافزون فراهم شده و دشمنان از این همه پیشرفت علمی کشور در حیرت و تعجب هستند.
معاون هماهنگکننده سپاه حضرت عباس (ع) استان اردبیل خاطرنشان کرد: همچنان برای رسیدن به قله این پیشرفت و توسعه نیاز به حمایت از جوانان و نیروهای خلاق داریم تا بتوانیم در این مسیر حرکتهای مستحکمی را شاهد باشیم.
به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم علاوه بر تجلیل از جهادگران علم و فناوری در ابعاد مختلف، تفاهمنامه همکاری بین بسیج و پارک علم و فناوری نیز به امضا رسید.
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