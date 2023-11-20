مسابقات مهارتی کارکنان وظیفه در استان بوشهر برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ یاسین اکبا دوشنبه شب در نشست هماهنگی برگزاری اولین دوره از مسابقات مهارتی کارکنان وظیفه که با حضور جانشین فرماندهی سپاه امام صادق علیه السلام استان بوشهر و معاون پشتیبانی مرکز آموزش فنی حرفهای این استان برگزار شد گفت: اولین دوره از مسابقات مهارتی ویژه تمامی کارکنان وظیفه نیروهای مسلح در مرحله استانی برگزار میشود.
مسئول معاونت نیروی انسانی سپاه امام صادق علیهالسلام استان بوشهر با بیان اینکه این دوره از مسابقات در هفت رشته مهارتی برگزار میشود، تصریح کرد: ناظر این دوره از رقابتهای مهارتی مرکز آموزشی فنی حرفهای استان بوشهر است که با برگزاری آزمونهای مهارتی به صورت کتبی برای کارکنان وظیفه نفرات برتر در این مسابقه را در سطح استان بوشهر مشخص میکند.
وی با اشاره به اهداف برگزاری این دوره از مسابقات مهارتی اذعان کرد: بهرهبرداری از مهارتهای برتر، ایجاد نشاط در خدمت سربازی، افزایش انگیزه و فراگیری مهارتها از مهمترین اهداف برگزاری این دوره از مسابقات برای کارکنان وظیفه محسوب میشود.
مسئول معاونت نیروی انسانی سپاه امام صادق علیه السلام استان بوشهر با بیان اینکه یکی از شروط اصلی ورود به این مسابقات داشتن گواهی فنی حرفهای است اظهار کرد: در مرحله استانی هفت نفر از برترینها در این دوره از مسابقات مهارتی انتخاب شده و به مرحله کشوری راه پیدا میکنند و در صورت منتخب شدن در کشور جوایز ارزنده و با ارزشی تقدیم آنها میشود.
جانشین فرمانده سپاه امام صادق علیه السلام استان بوشهر نیز در این نشست گفت: شایسته است این دوره از مسابقات مهارتی با بهترین پشتیبانی از طرف دستگاههای ذیربط برگزار شود.
سردار دشتی در پایان افزود: با برگزاری دورههای مهارت آموزی و مسابقات مهارتی کارکنان وظیفه با مهارتهای متعددی آشنا میشوند که سبب بیمه شدن آینده آنها از نظر شغلی میشود.
نظر شما