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۲۹ آبان ۱۴۰۲، ۲۰:۰۲

از چارچوب لیگ دسته یک والیبال؛

مقاومت کریمه قم بازی خانگی را به نیروی زمینی تهران باخت

مقاومت کریمه قم بازی خانگی را به نیروی زمینی تهران باخت

قم- تیم والیبال مقاومت کریمه قم از چارچوب هفته یازدهم لیگ دسته اول والیبال، بازی خانگی خود را برابر نیروی زمینی تهران واگذار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های مقاومت کریمه قم و نیروی زمینی تهران عصر جمعه در حالی در سالن ورزشی شهدای دروازه ری قم برگزار شد که تیم میهمان به پیروزی رسید.

تیم نیروی زمینی تهران این دیدار را با نتیجه ۳ بر صفر به سود خود خاتمه داد.

نیروی زمینی تهران در حالی به پیروزی در این دیدار دست یافت که دست‌های اول تا سوم بازی را به ترتیب با نتیجه‌های ۲۵ بر ۱۸، ۲۵ بر ۲۰ و ۳۹ بر ۳۷ به سود خود به پایان رساند.

این مسابقه از چارچوب مسابقات گروه اول لیگ دسته اول والیبال برگزار شد.

استان قم تیم افق کریمه را نیز در گروه دوم مسابقات دارد.

کد مطلب 5945534

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