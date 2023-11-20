مقاومت کریمه قم بازی خانگی را به نیروی زمینی تهران باخت

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های مقاومت کریمه قم و نیروی زمینی تهران عصر جمعه در حالی در سالن ورزشی شهدای دروازه ری قم برگزار شد که تیم میهمان به پیروزی رسید.

تیم نیروی زمینی تهران این دیدار را با نتیجه ۳ بر صفر به سود خود خاتمه داد.

نیروی زمینی تهران در حالی به پیروزی در این دیدار دست یافت که دست‌های اول تا سوم بازی را به ترتیب با نتیجه‌های ۲۵ بر ۱۸، ۲۵ بر ۲۰ و ۳۹ بر ۳۷ به سود خود به پایان رساند.

این مسابقه از چارچوب مسابقات گروه اول لیگ دسته اول والیبال برگزار شد.

استان قم تیم افق کریمه را نیز در گروه دوم مسابقات دارد.