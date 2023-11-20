به گزارش خبرگزاری مهر، فرماندار سرخس شامگاه دوشنبه در حاشیه جلسه ستاد مدیریت بحران این شهرستان اظهار کرد: در پی وزش باد شدید و طوفان گردو خاک افزایش میزان ریزگردها در هوا فردا سه شنبه مدارس و دانشگاه‌های سرخس در نوبت صبح و عصر تعطیل خواهد بود.

حسن نوری زاده سرعت وزش باد در شهر سرخس را حدود ۷۵ کیلومتر بر ساعت عنوان کرد و افزود: این تصمیم شامل همه مدارس و آموزشگاه‌های شهری و روستایی می‌شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر تردد در مسیر ریلی و جاده‌ای سرخس -مشهد و بالعکس در حال انجام است اما به شهروندان توصیه می‌شود از سفرهای غیرضروری جاده‌ای خودداری کنند.

فرماندار سرخس همچنین از آماده‌باش مراکز اورژانس بین راهی در سطح شهرستان مرزی سرخس خبر داد و گفت: خوشبختانه تاکنون حادثه خاصی حول محور گردوغبار و وزش شدید باد در شهرستان گزارش نشده است.

مدارس طرقبه شاندیز غیرحضوری شد

فرماندار طرقبه شاندیز نیز اظهار کرد: بر اساس اعلام دبیرخانه شورای پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران شهرستان و با عنایت به شرایط اضطراری و آلودگی هوا فردا همه فعالیت‌های آموزشی مدارس در تمام مقاطع تحصیلی در شیفت صبح به صورت غیر حضوری در بستر سامانه شاد برگزار می‌شود.

حمیدرضا ضیایی رحیمیان افزود: همچنین مهدهای کودک و مراکز پیش دبستانی نیز فردا در شیفت صبح تعطیل و کلیه فعالیت‌های ورزشی در محیط‌های باز در نوبت صبح تعطیل هستند.

وی تاکید کرد: عدم حضور افراد دارای بیماری زمینه‌ای تنفسی و قلبی، کودکان، افراد سالخورده، مادران باردار و افراد دچار حساسیت‌های پوستی در سطح شهر توصیه می‌شود و آنان باید فعالیت‌های بدنی، پیاده روی، ورزش، خرید و یا پیگیری سایر امور خود را به وقت دیگری موکول کنند.

آلایندگی شدید هوا در صالح آباد خراسان رضوی

همچنین معاون فرماندار شهرستان مرزی صالح آباد اظهار کرد: بر اساس مصوبه ستاد مدیریت بحران شهرستان بواسطه آلودگی شدید هوا و وزش باد شدید همه مدارس شهری و روستایی شهرستان فردا سه شنبه در کلیه مقاطع تحصیلی در نوبت صبح تعطیل اعلام شد.

مجتبی یوسفی افزود: شدت آلودی هوا در سطح این شهرستان بالا است و در خصوص تعطیلی مدارس در نوبت عصر فردا سه شنبه، اطلاع رسانی خواهد شد.