هوای اصفهان سالم شد/ شاخص ۱۳ منطقه در وضعیت پاک

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کیفی هوای کلانشهر اصفهان بر اساس دادههای ۱۶ ایستگاه سنجش در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت هفت صبح امروز سهشنبه سی آبان ماه با میانگین ۶۴ وضعیت قابل قبول را نشان میدهد.
هوای اصفهان روز دوشنبه در شرایط ناسالم قرار داشت اما در پی بارانی شدن هوا و تداوم آن تا شامگاه دیروز، شاخص هوای این کلانشهر صبح امروز در وضعیت قابل قبول قرار گرفته است.
بر اساس دادههای سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیطزیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلانشهر در ایستگاه پایش خیابانهای ۲۵ آبان و میرزا طاهر و سپاهان شهر با ۲۳، میدان انقلاب با ۳۴، خیابان پروین اعتصامی با ۳۶، رهنان با ۳۳، دانشگاه صنعتی با ۳۴، خیابان زینبیه با ۴۶، خیابانهای فیض و فرشادی با ۳۵، بولوار کاوه با ۳۲، کردآباد با ۲۷ و ولدان با ۲۱ AQI در وضعیت پاک است.
شاخص هوا در ایستگاه خیابان احمدآباد با ۷۰، پارک زمزم با ۹۸ و بزرگراه خرازی با ۷۶ AQI وضعیت قابل قبول را نشان میدهد.
امروز شاخص هوا در زرین شهر با ۵۹ و قهجاورستان با ۹۰ AQI در وضعیت قابل قبول و در مبارکه با ۲۹ پاک ثبت شد. همچنین شاخص هوای سجزی با ۱۱۲ و شاهین شهر با ۱۲۱ AQI وضعیت ناسالم برای گروههای حساس را نشان میدهد ایستگاه سنجش آلودگی هوای شهرهای مجاور اصفهان از جمله خمینی شهر، نجف آباد، منطقه صنعتی دولت آباد و کاشان قطع است.
شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروههای حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.
این شاخص به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO) ، اُزن (O۳)، دی اکسید نیتروژن (NO۲)، دی اکسید گوگرد (SO۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاههای پایش هوا، ثبت میشود.
شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچکتر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچکتر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل میکند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش میدهد.
نظر شما