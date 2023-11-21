۱۰ میلیمتر بارش باران در استان قم ثبت شد

به گزارش خبرنگار مهر، در روز گذشته، کهندان و فردو به ترتیب با ۱۰ و ۹ میلیمتر بیشترین میزان بارندگی در استان قم را به خود اختصاص دادند.

در شهر قم و در ایستگاه‌های سالاریه و بوستان علوی نیز بارش باران ۲ و نیم میلیمتر ثبت شده است.

امروز سه شنبه بیشینه دمای قم ۲۱ درجه و کمینه دما نیز ۷ درجه سانتیگراد پیش بینی شده است.

آسمان قم امروز ابری در برخی از ساعات با افزایش ابر و بارش پراکنده باران و وزش باد شدید که سرعت آن در برخی مناطق به ۸۰ کیلومتر بر ساعت نیز می‌رسد، پیش بینی می‌شود.

از روز گذشته دمای قم کاهش ۴ درجه‌ای داشته و امروز و فردا نیز شاهد کاهش ۲ درجه دیگر خواهیم بود و روند کاهشی بودن دمای قم تا پایان هفته جاری ادامه خواهد داشت.

در روز چهارشنبه هفته جاری نیز آسمان قم صاف در برخی از ساعت‌ها شاهد وزش باد با سرعت ۴۵ کیلومتر بر ساعت خواهیم بود.