۳۰ آبان ۱۴۰۲، ۹:۰۳

رییس پلیس راه فرماندهی انتظامی خراسان شمالی:

جاده‌های خراسان شمالی به دلیل فعالیت سامانه بارشی لغزنده است

بجنورد- رییس پلیس راه فرماندهی انتظامی خراسان شمالی گفت: کلیه جاده‌های خراسان شمالی به دلیل فعالیت سامانه بارشی لغزنده است.

سرهنگ رحمان اسپیدکار در گفت‌وگو با رسانه‌ها اظهار کرد: در کلیه جاده‌های خراسان شمالی شاهد بارش باران و به تبع آن لغزندگی سطح جاده‌ها هستیم.

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی خراسان شمالی تصریح کرد: مه غلیظ در گردنه اسدلی در جاده بجنورد با اسفراین گزارش شده است و رانندگان هنگام تردد باید احتیاط لازم را داشته باشند.

وی در ادامه افزود: با عنایت به پیش‌بینی‌های اعلامی توسط سازمان هواشناسی و فعالیت سامانه بارشی رانندگانی که قصد تردد از محورهای کوهستانی خراسان شمالی را دارند احتیاط و دقت لازم را مدنظر داشته باشند.

کد خبر 5945729

