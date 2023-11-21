سرهنگ رحمان اسپیدکار در گفتوگو با رسانهها اظهار کرد: در کلیه جادههای خراسان شمالی شاهد بارش باران و به تبع آن لغزندگی سطح جادهها هستیم.
رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی خراسان شمالی تصریح کرد: مه غلیظ در گردنه اسدلی در جاده بجنورد با اسفراین گزارش شده است و رانندگان هنگام تردد باید احتیاط لازم را داشته باشند.
وی در ادامه افزود: با عنایت به پیشبینیهای اعلامی توسط سازمان هواشناسی و فعالیت سامانه بارشی رانندگانی که قصد تردد از محورهای کوهستانی خراسان شمالی را دارند احتیاط و دقت لازم را مدنظر داشته باشند.
