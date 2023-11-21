مرحله دوم جهاد آب رسانی به ۲۳۳ روستای آذربایجان شرقی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز سه شنبه قرارداد دوم جهاد آب رسانی به ۲۳۳ روستای آذربایجان شرقی با همکاری قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) و شرکت مهندسی آبفای کشور با حضور محمد کلامی معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی ابلاغ شد.

محمد خانی مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی در این جلسه با اشاره به اقدامات انجام یافته در خصوص اجرای طرح‌های جهاد آبرسانی در سطح روستاهای استان گفت: در مرحله اول طرح جهاد آبرسانی که بیش‌از ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، ۱۷۸ روستای استان از آب شرب بهداشتی پایدار بهره‌مند می‌شوند.

وی افزود: در مرحله اول بیش‌از ۷۲ باب مخزن ذخیره آب و ۱۶ باب ایستگاه پمپاژ و ۲۸۵ کیلومتر خط انتقال برای تأمین آب پایدار روستاهای هدف در مناطق خداآفرین، کلیبر، هوراند و ورزقان و هشترود اجرا شده است.

خانی با اشاره به اینکه مرحله دوم جهاد آبرسانی به پیمانکار ابلاغ شده است گفت: با اجرای مرحله دوم جهاد آبرسانی در سطح روستاهای کم برخوردار استان ۲۳۳ روستا با جمعیتی بالغ بر ۱۶۲۴۵۳ نفر از آب شرب بهداشتی پایدار بهره‌مند خواهند شد.

در مراسم ابلاغ قرارداد مرحله دوم جهاد آبرسانی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی، نماینده مجری طرح مجتمع آبرسانی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و مدیر جهاد آب رسانی قرارگاه امام حسن مجتبی حضور داشتند.