به گزارش خبرگزاری مهر، نقش آفرینی داروساز در نظام سلامت بسیار مهم‌تر از نسخه خوانی و داروسازی است؛ به طوری که می‌بینیم رویکردهای جهانی در حوزه داروسازی بر همین مبنا است و مسئولیت‌های داروسازان در دنیا از حوزه تولید و توزیع دارو فراتر رفته است.

در حال حاضر داروسازان در داروخانه‌ها، مراکز درمانی و کلینیک‌ها و همین‌طور در حوزه صنایعی مانند مواد غذایی و مکمل‌ها در حال ارائه خدمات هستند و حتی خدمات اولیه سلامت را ارائه می‌کنند.

با توجه به شرایط و اقتضای اجتماعی داروسازان ما نیز باید نقشی فراتر از حوزه تولید و توزیع دارو داشته باشند. این تاکید و این «باید» از این جهت است که در غیر این صورت جایگاه دیگری برای ایفای این نقش‌ها در حوزه‌هایی مانند مکمل‌های غذایی، نوتراسوتیکال‌ها، داروغذاها، خدمات دارویی و خدمات درمانی کلینیکال وجود ندارد و آسیب این فقدان در نهایت متوجه نظام سلامت و کل جامعه خواهد بود.

آیا این دیدگاه اشتباه در نقش‌آفرینی داروساز در داروخانه نیز وجود دارد، که باید گفت؛ بله! حتی مسئولیت‌های داروساز در داروخانه نیز فراتر از آن چیزی است که امروز در کشور وجود دارد.

در کشور ما کل حیطه داروسازی در داروخانه به موضوعی به نام «تعرفه» محدود شده که آن هم در این سال‌ها همواره با حرف و حدیث‌های فراوانی همراه بوده است. اتفاقی که در داروخانه‌ها می‌افتد و انتظاری که از داروسازان در داروخانه وجود دارد، انتظار سخیفی است. وظیفه یک داروساز پس از سال‌های طولانی تحصیل و تحقیق و صرف زمان و سرمایه، تنها این نیست که در داروخانه چند نسخه به بیماران تحویل دهد و در قبال آن مبلغی به عنوان تعرفه دریافت کند.

امروز مسئولیت‌ها، وظایف و خدمات بسیار بالاتری برای داروسازان تعریف شده که در دنیا در حال اجرا است و ما نیز اگر قصد داریم همپای کشورهای پیشرو در این حوزه گام برداریم، باید به شکل جدی به این موضوع بپردازیم.

داروسازی یک تخصص بین رشته‌ای محسوب می‌شود که با نگاه سلامت محور همراه بوده و تنها بخش نظام سلامت است که با حیطه‌های خارج از نظام سلامت به شکل مستقیم در ارتباط است.

همین موضوع نیز آن را از تمام رشته‌های دیگر متمایز و این تخصص را دارای نقشی انکارناپذیر در حوزه‌های مختلف می‌کند. کم‌توجهی به نقش سلامت‌محور داروسازی در صنایع مختلفی مانند صنایع بهداشتی و آرایشی، صنایع غذایی و صنعت مکمل می‌تواند موجب جدا افتادن این صنایع از موضوع سلامت و حرکت در مسیر صنعتی و اقتصادی شود.

عوارض عدم حضور داروسازان در برنامه‌ریزی‌های کلان کشور و عدم نقش‌آفرینی آنها در حوزه‌های مختلف در ارتباط با سلامت هنوز به درستی درک نشده و به همین دلیل نیز برای رفع این مشکلات اندیشیده نشده است. در صورتی‌که اگر آسیب‌ها و مشکلات در این حوزه‌ها به درستی احصا شود، می‌توان به اهمیت نقش متخصصان این رشته در حوزه‌های مختلف پی برد.

سرمایه‌های انسانی و علمی موجود در این عرصه زمانی می‌تواند به بار بنشیند و در پیشبرد وضعیت سلامت کشور مؤثر باشد که در مورد نقش آنها غفلت صورت نگیرد. بنابراین اولین نکته آموزش و اطلاع‌رسانی درباره نقش داروسازان است.

در همین راستا، دوره جامع بازآموزی داروسازان و پزشکان عمومی طی روزهای ۱۶ تا ۱۸ بهمن ۱۴۰۲ در مرکز همایش‌های هتل المپیک تهران برگزار می‌شود.

این برنامه را انجمن داروسازان ایران برگزار می‌کند و حداکثر امتیاز بازآموزی برای شرکت کنندگان در نظر گرفته شده است.

همچنین، در حاشیه برگزاری دوره جامع بازآموزی داروسازان و پزشکان عمومی در هتل المپیک تهران، یک نمایشگاه تخصصی برپا می‌شود.