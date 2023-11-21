زیرساخت های بهداشت و درمان مازندران تقویت شود

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمود حسینی‌پور صبح سه شنبه در جلسه هیئت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی مازندران با تبریک بهره برداری از این مجموعه مجهز ابراز امیدواری کرد این سالن مرکز تصمیمات مهم حوزه بهداشت و درمان و سلامت استان باشد.

وی با قدردانی از رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران برای ارائه گزارش خوب از فعالیت‌های دانشگاه علوم پزشکی مازندران خاطرنشان کرد: طی دو سال گذشته ضمن اینکه اقدامات مطلوبی در مناطق دوردست و روستاها صورت گرفت، شاهد افتتاح، توسعه و تجهیز مراکز درمانی و بهداشتی در شهرها و ارتقای خدمات درمانی بودیم.

مقام عالی دولت در استان ادامه داد: البته در استان مازندران به نسبت کشور هنوز جا دارد که خودمان را به روزتر کنیم و با توجه به اینکه سطح امکانات ما استانی اما ارائه خدمات ملی است باید بر اساس خدمات ملی که می‌دهیم زیرساخت‌های خود را تقویت کنیم.

حسینی‌پور اعلام کرد: سرانه تخت‌های بیمارستانی ما برای جمعیت ۳ میلیونی استانی است در حالی که ارائه خدمت برای دو برابر این جمعیت انجام می‌شود و لذا وقتی ظرفیت ما محدود و تقاضا بیش از آن است دود آن به چشم مردم استان می‌رود و باید توجه کرد تا حقوق مردم استان تضعیف نشود.

وی افزود: این مسئله در غرب استان بیش از شرق استان به طور محسوس مشهود است و آمار بیماران مسافر بسیار قابل توجه است و باید به نحوی عمل کنیم که عدالت برپا شود.

استاندار مازندران در خصوص توزیع پزشک متخصص در بیمارستان‌های استان به بروز مشکلات در برخی مناطق خصوصاً در غرب استان اشاره کرد و تصریح کرد: ممکن است وضع موجود در طول زمان رخ داده باشد اما باید توزیع عادلانه تجهیزات و پزشک را داشته باشیم و لذا دانشگاه علوم پزشکی مازندران طی گزارشی به ما اعلام کند که بیشترین و کمترین امکانات در کدام شهرها استقرار دارد و سپس برنامه ریزی ها انجام گیرد.

توزیع عادلانه پزشک

مقام عالی دولت در استان با بیان اینکه در برنامه راهبردی دانشگاه علوم پزشکی مازندران توزیع عادلانه پزشک متخصص و تجهیزات پزشکی باید دیده شود و مردم از خدمات درمانی به نحو یکسان بهره مند شوند.

استاندار مازندران ضمن ابراز خرسندی از اقدامات مهم دانشگاه در بحث اجرای پرونده الکترونیک و برخورداری ۸۵ درصدی مردم از آن، از دانشگاه علوم پزشکی مازندران خواست تا ضمن اطلاع‌رسانی به همه مردم، این موضوع را تقویت و به گفتمان استانی مبدل نماید.

استاندار مازندارن در ادامه به کمبود دارو در استان و بروز گلایه‌های مردمی در این زمینه اشاره کرد و با بیان اینکه این موضوع تمامی خدمات حوزه سلامت و عملکرد حوزه درمان را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد تاکید کرد: باید راهکاری پیدا کنیم و نباید اجازه دهیم که مردم ما به علت ارائه خدمات ملی آسیب ببینند.

استاندار مازندران با قدردانی از اقدامات مناسب و خدمات انجام شده از سوی دانشگاه علوم پزشکی مازندران، از رئیس دانشگاه خواست تا سریعاً نسبت به حل معضل دارویی در استان اقدام کند.

استاندار مازندران در بخشی از اظهارات خود نیز به اهمیت توجه به گردشگری سلامت اشاره کرد و گفت: رونق گردشگری سلامت علیرغم اقدامات مثبتی که در حال انجام است با توجه به دغدغه‌های مهم‌تری که برای مجموعه مدیریتی دانشگاه علوم پزشکی استان در حوزه سلامت وجود دارد شاید در اولویت نباشد، اما وقتی بستر لازم برای پذیرش بیماران خارجی وجود دارد لذا باید تمرکز بیشتری بر رونق گردشگری سلامت داشته باشیم.

وی در همین زمینه افزود: می‌توان در غرب استان یک مرکز غربالگری با کیفیت ایجاد کرد و با معرفی آن در سطح بین‌الملل برای جذب گردشگران سلامت از کشورهای همسایه تلاش کرد.

استاندار مازندران در زمینه سرمایه‌گذاری گردشگری سلامت خاطرنشان کرد: با جذب سرمایه‌گذاران و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای ایجاد مراکز درمانی معتبر در استان و توسعه خدمات درمانی و توریسم، بخش قابل توجهی از گردشگران ما را گردشگران سلامت تشکیل خواهند داد.

مقام ارشد اجرایی استان در پایان سخنانش بر توسعه و بهسازی زیرساخت‌های سلامت استان تاکیدکرد.