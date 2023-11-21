دید افقی در گردنه‌ زمزیران مهاباد به کمتر از ۶ متر کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، رحمت نویدنیا در این زمینه اظهار کرد: هم اکنون مه غلیظ دید افقی در گردنه‌های «زمزیران» در محور مهاباد - سردشت به کمتر از ۶ متر و «قره‌بلاغ» در محور مهاباد - بوکان به کمتر از ۱۰ متر رسیده و رانندگان مجبور شده اند تا برای تردد بهتر چراغ خودروها را روشن کنند.

وی اضافه کرد: با توجه به بارش برف خفیف در این گردنه‌ها، مأموران راهداری این ۲ گردنه را نمک‌پاشی کردند تا تردد خودروها بدون مشکل انجام شود.

وی با اشاره به اینکه در دیگر محورهای مهاباد نیز وجود مه باعث کاهش دیده شده است، افزود: با توجه به کاهش دید افقی و کاهش دما در محورهای مواصلاتی به‌ویژه در گردنه‌ها، رانندگان از تردد غیرضروری خودداری کرده و نسبت به بررسی عملکرد مناسب سیستم روشنایی، بخاری و سیستم ترمز خودرو خود اطمینان حاصل و سپس اقدام به حرکت کنند.

رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای مهاباد از مسافرانی که این شهرستان را به عنوان مقصد سفر خود انتخاب می‌کنند، خواست قبل از سفر، از وضعیت جاده‌ها با شماره تلفن گویای ۱۴۱ و یا شماره ثابت ۴۲۴۲۲۵۵۹ آگاهی پیدا کنند.

نویدنیا با اشاره به اینکه از ۱۵ آذر و با شروع طرح زمستانی راهداری، پنج راهدارخانه ثابت و ۲ راهدار خانه سیار در این شهرستان فعال می‌شود، گفت: هم‌اکنون علاوه بر راهدارخانه مرکزی، چهار راهدارخانه در روستاهای کیتکه (گردنه جواله ره شأن)، کله گاوی (گردنه زمزیران) و گردنه قره بلاغ (مسیر مهاباد - بوکان) فعال است و راهدارخانه دارلک (مسیر مهاباد به ارومیه) نیز در روزهای آینده فعال خواهد شد.