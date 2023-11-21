تاملی در نسبت عفاف و جامعه

به گزارش خبرگزاری مهر، وحیده علی‏میرزایی پژوهشگر حوزه زن و خانواده طی یادداشتی به موضوع تأملی در نسبت عفاف و جامعه پرداخت که جزئیات آن به شرح ذیل است؛

ارزش آثار و نتایج عفاف و حجاب را زمانی به ‏خوبی می‌توان دریافت که با فقدان آن در جامعه‌ه‏ای مواجه باشیم. برای آگاهی از عوارض بی‏ عفتی و بی‏حجابی باید به جوامعی مراجعه کرد که در این زمینه پیش‏گام بوده ‏اند. بی ‏اهمیتی به موضوع عفاف و حجاب و اجرای آن در جامعه، زمینه‌های انحطاط را فراهم خواهد کرد و آثار زیان‏بار فردی و اجتماعی زیادی را به‏ دنبال خواهد داشت.

شناخت عوامل مؤثر در سیر نزولی توجه به عفاف و حجاب می‌تواند ما را در تبیین هرچه بهتر راهکارهای اجرایی عفاف و حجاب یاری دهد:

 تبیین نشدن شایسته فرهنگ اسلام

پس از انقلاب شکوه‏مند اسلامی ایران گرایش به دین و دیانت و انجام دستورات دینی در جامعه به‏ نحو شایسته ‏ای رشد داشته است. سیاست‏مداران کشور وضعیت اجتماعی را پاک و سالم دانسته اند و به تصور اینکه این روند ادامه خواهد داشت، از برنامه‏ریزی برای تبیین و استمرار فرهنگ دینی که حجاب و عفاف نیز جز آن است، غافل شدند و به مسائل دیگری که گمان می‌کردند از اهمیت بیش‌تری برخوردار است، پرداختند.

 بحران‌سازی‌های متعدد دشمن

این بحران‌ها سیاست‏مداران حکومت دینی را به خود مشغول کرده و فرصت برنامه‏ ریزی صحیح را از آن‌ها سلب کرده است. بحران‌هایی از قبیل جنگ، بحران‌های اقتصادی، سیاسی، امنیتی و تنش‌های اجتماعی که همه ما مصادیق بسیاری را از اول انقلاب تا به حال، شاهد بوده‏ایم.

 سیاست‌های فرهنگی

عرصه‌های فرهنگی به افراد خوش‏ ذوق، متعهد، متدین و متخصص نیازمند است که به‏ صورت دقیق و عمیق بتواند مسائل اسلامی را از منابع غنی اسلامی تمیز دهد و به شیوه صحیح ارائه کند. با کمال تأسف، سال‌های متمادی است که تحولی در کتاب‌های معارف اسلامی دبیرستان‌ها و دانشگاه‌ها صورت نگرفته است و مطالب نیز از ذوق مناسب و جذابیت کافی برخوردار نیست و با طبع جوان امروزی تناسب کافی ندارد.

 ترویج تساهل و تسامح

افرادی که حجاب را قیدوبندی برای خود احساس می‌کنند و مراعات آن را با آزادی مادی و جسمی خود سازگار نمی‌دانند و به‏دنبال راحتی و آسانی زندگی هستند، خیلی زود به افکار و عقاید دشمن که در این زمینه القا می‌شود، گرایش پیدا می‌کنند.

 نبود الگوهای مناسب فرهنگی

دشمن از این خلاء فرهنگی سود جسته و با ترویج الگوهای مصرفی و بی‏ بندوباری در میان جوانان و نوجوانان کوشیده است، قبح بسیاری از مسائل غیراخلاقی را از بین ببرد.

 بالا رفتن سن ازدواج

بالا رفتن سن ازدواج، رعایت حجاب و عفاف را مشکل می‌کند، مشکلاتی از قبیل بالا رفتن خواسته‌های خانواده طرفین، نبودن درآمد و شغل و مسکن مناسب، سبب شده است جوانان از ازدواج دوری گزینند و با صرف هزینه‌های کم‌تری به ارضای نیازهای جنسی خود بپردازند.

 عقب‏ نشینی نیروهای مذهبی به ‏دلیل به‏ کار نگرفتن روش صحیح در اجرای احکام

افراط و تفریط‏ در به ‏کارگیری روش‌های صحیح و منطقی در اجرای احکام و عمل به امر به معروف و نهی از منکر، دستاویزی برای دشمن علیه نیروهای متدین بوده و باعث شده است آن‌ها را نیروهای خشونت‏ طلب معرفی کنند. این امر به مرور زمان باعث عقب‏ نشینی نیروهای متدین شد.

 وجود مسائل و مشکلات درونی و تصویر غلطی که زنان در جامعه از خود دارند

متأسفانه زن به ‏عنوان جنس ضعیف، موجودی انفعالی و ناکارآمد و حاشیه‏ای معرفی می‌شود و این خلاف تصویری است که مذهب و دین از او ترسیم می‌کند. زن از نه‏ سالگی به‏ عنوان عضو رسمی جامعه وارد نظام عقیدتی می‌شود؛ اما از آنجا که تربیت ما با احکام الهی فاصله دارد، تصویری که از زن ارائه کرده و آن را به دختران خود القا می‌کنیم، تصویر ضعیفی است. همچنین گاه شخصیت‌های فرهنگی نگرش صحیحی نسبت به زنان ندارند. کسی که به زن نگاه ابزاری داشته باشد نمی‌تواند برای تعالی او برنامه ‏ریزی کند. با این دیدگاه اشتغال زنان اصل شده و گویا تمامی نیازهای زن به نیازهای مادی منحصر می‌شود.

 تلاش دشمن برای جدایی جوانان به ‏ویژه دختران از کانون خانواده

با جدایی آنان از خانواده ارضای عاطفی صورت نمی‌گیرد و آسیب ‏پذیری و آمادگی برای القائات بیگانه دوچندان می‌شود. دشمنان با اتخاذ راهکارهایی برای ناکارآمد جلوه دادن فرهنگ دینی و با شعارهای فریبنده و سست کردن اعتقادات مردم به دین‌‏زدایی پرداخته‏ اند.

آن‌ها حجاب و عفاف را سدی در برابر آزادی زن معرفی می‌کنند و اظهار می‌دارند اسلام مانع آزادی‌های خدادادی زن است یا مانع رسیدن به مدارج عالیه تحصیلی و فعالیت‌های اجتماعی است.

سهمگین‌ترین بخشی که دشمن ابزارش را قوی‌تر کرده، وارد شدن به تحلیل فکری جوانان و والدین است. بسیاری از تحلیل‌های افراد با ارزش‌های دینی هم‏خوان نیست و این نشان ‏دهنده آن است که بسیاری از حساسیت‌ها و ارزش‌ها و اعتقادهای دینی در سایه تبلیغات گسترده بیگانه، سست و کم‏رنگ شده و گاهی نیز ارزش‌ها به ضد ارزش تبدیل شده است.

شکل ‏گیری انواع گروه‌های ضداخلاقی و وارد شدن جوانان به گروه‌هایی از قبیل رپ و امثال‏هم، آرایش کردن دخترها به انواع طرح‌ها و مدل‌های زننده، مثال‌هایی بر این مدعا هستند.