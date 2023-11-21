محورهای کردستان بازاست/رانندگان تجهیزات زمستانی همراه داشته باشند

صلاح‌الدین محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بارش برف و کولاک در گردنه‌ها و ارتفاعات استان، موجب شد ساعات قبل تردد وسایل نقلیه در این محورها به کندی انجام شود.

وی افزود: با استقرار تیم‌های راهداری در محورهای مواصلاتی اکنون تمامی محورهای استان باز است اما تردد به کندی انجام می‌شود.

معاون راهداری اداره‌کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کردستان بیان کرد: لازم است رانندگان با تجهیزات لازم و زنجیر چرخ در جاده‌ها تردد کنند تا موجب بسته شدن راه‌ها و کندی تردد نشوند.

محمدی یادآور شد: اکنون محورهای ارتباطی سنندج- دیواندره، دیواندره – سقز، زرینه، گردنه خان با بارش برف همراه است و نیروها و گشت‌های راهداری با تمام تجهیزات در محورها مستقر هستند.

وی با بیان اینکه بارش برف در نقاط کوهستانی و گردنه‌های استان از روز گذشته آغاز شده است، بیان کرد: از رانندگان درخواست می‌شود از سفرهای غیرضروری در این محورها بپرهیزند و در صورت ضرورت، تجهیزات زمستانی با خود به همراه داشته باشند.