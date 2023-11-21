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۳۰ آبان ۱۴۰۲، ۱۱:۰۹

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر:

احداث پایانه صادرات و ترانزیت بوشهر با سرعت خوبی در حال اجرا است

احداث پایانه صادرات و ترانزیت بوشهر با سرعت خوبی در حال اجرا است

بوشهر- مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر گفت: احداث پایانه صادرات و ترانزیت بوشهر با سرعت خوبی در حال اجرا است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شکیبی نسب صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: پروژه برق رسانی به مجتمع بندری نگین اکنون در مسیر برگزاری انتخاب مشاور نظارت بوده که پس از انتخاب مشاور ذیصلاح، انجام اصلاحات و بروز رسانی مطالعات مربوطه و تهیه اسناد مناقصه تا پایان سال انجام خواهد شد.

وی بیان کرد: بلافاصله پس از تهیه اسناد مناقصه، فرآیند انتخاب پیمانکار ذیصلاح توسط معاونت فنی و مهندسی اداره کل انجام خواهد پذیرفت.

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر تصریح کرد: مجتمع بندری نگین فرصتی طلایی برای بوشهر است که مجوز لازم جهت احداث تأسیسات زیربنایی، آب، برق، گاز و فیبرنوری در سفر اخیر معاون بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی به استان گرفته شده است.

وی بیان کرد: این مجتمع بندری اکنون به یکی از کانون‌های مهم و جذاب سرمایه گذاری در جنوب کشور تبدیل شده است.

شکیبی نسب ادامه داد: در این راستا جاده دسترسی آن نیز با سرعت قابل قبولی در حال احداث است و موافقت‌های لازم جهت شروع فاز دوم پروژه احداث تأسیسات زیربنایی نگین شامل ساختمان آبگیر و اجرای اطفا حریق، آسفالت و سایر موارد موردنیاز دریافت شده است.

اجرای چند پروژه جدید در بنادر استان

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر تصریح کرد: در این مجتمع بندری، پروژه احداث پایانه صادرات و ترانزیت با سرعت خوبی در حال اجرا است که پیش بینی شده این پروژه در سال آینده افتتاح شود.

وی ادامه داد: در مجموع در استان بوشهر اقدام‌های ارزشمندی در راستای اقتصاد دریا محور انجام شده و در نیمه دوم امسال نیز عملیات اجرایی چند پروژه جدید در بنادر استان با حضور مقام‌های کشوری و استانی آغاز می‌شود.

شکیبی نسب ادامه داد: در موضوع ساماندهی تأسیسات دریایی و آغاز عملیات اجرایی پایانه بین المللی مسافربری دریایی بوشهر نیز بخش دریایی آن به اتمام رسیده و انتظار داریم سالن آن نیز تا پایان سال به بهره برداری برسد.

وی اضافه کرد: اکنون در استان بوشهر، بنادر بوشهر، گناوه، دیر و کنگان رویه ترانزیت خارجی دارند که با چنین ظرفیتی می‌توان برای رونق ترانزیت، اقدام‌های ارزشمندی را انجام داد.

کد مطلب 5945926

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