به گزارش خبرنگار مهر، هادی جوانبخت صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: پویش ملی کنترل فشارخون بالا و دیابت در شهرستان دیلم از تاریخ ۲۰ آبان ماه آغاز و تا ۱۵ دی ماه ادامه خواهد داشت.

وی افزود: طی سال‌های گذشته با تغییر سبک زندگی و تغذیه ناسالم، بیماری‌های فشارخون بالا و دیابت در جامعه رشد داشته و این روند رو به افزایش است.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیلم ضمن اشاره به اینکه ۱۴ درصد از جمعیت بالای ۱۸ سال دیلم دچار بیماری فشارخون هستند بیان کرد: بالغ بر ۲۷ هزار نفر واجد شرایط شرکت در طرح پویش ملی فشارخون بالا و دیابت در دیلم هستند.

جوانبخت اظهار داشت: بیماری فشارخون ازجمله بیماری‌های پنهان بوده و تنها راه تشخیص، استفاده از دستگاه‌های سنجش فشارخون است و تأکید می‌شود افراد بالای ۱۸ سال جهت اندازه‌گیری فشارخون خود اقدام کنند.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیلم اضافه کرد: مراکز بهداشتی، خانه‌های بهداشت و تیم‌های سیار شبکه بهداشت آماده ارائه خدمت به شهروندان هستند.