باند سرقت در سمنان فروپاشی شد/ اعتراف به ۱۴ فقره دزدی

به گزارش خبرنگار مهر، سردار جلیل موقوفه‌ای صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی سمنان از دستگیری باند سارقان منزل در شهرستان سمنان خبر داد و بیان کرد: در پی وقوع چندین فقره سرقت منزل در شهرستان سمنان به روش مشابه و اطلاع مأموران انتظامی، بررسی پرونده در دستور کار قرار گرفت.

وی با بیان اینکه این سرقت‌ها به روش توپی زنی و دیلم زنی برای بازگشایی درب منازل صورت می گرفته است، افزود: مأموران و کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان سمنان با توجه به حساسیت این امر، به این این پرونده ورود کردند.

فرمانده انتظامی استان سمنان همچنین با بیان اینکه با سرنخ‌های به دست آمده و تلاش‌های شبانه روزی کارآگاهان، هویت یکی از سارقان غیر بومی و سابقه دار فاش شد، تاکید کرد: با همراهی دستگاه قضائی دستگیری این فرد در دستور کار قرار گرفت.

موقوفه‌ای همچنین از دستگیری دو نفر دیگر اعضای باند سرقت خبر داد و گفت: یک دستگاه خودرو هم که در سرقت‌ها استفاده می‌شد، از این باند کشف و ضبط شده است.

وی با بیان اینکه این سارقان در نهایت دستگیر و به ۱۴ فقره سرقت اعتراف کردند، افزود: این سارقان با تکمیل پرونده به دادگستری ارجاع داده شدند.