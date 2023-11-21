اعزام ۱۰۰ نفر از دانش آموزان دختر بادرود به مناطق عملیاتی جنوب

محمدرضا عملی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اردوی راهیان نور یکی از بزرگترین و موفق‌ترین برنامه‌های فرهنگی کشور به شمار می‌رود که با رویکرد ارزشی و انقلابی انجام می‌شود.

وی افزود: این برنامه با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت انجام شده که در آن دانش آموزان با حضور در یادمان شهدا و مناطق عملیاتی با رشادت‌های رزمندگان اسلام در دوران دفاع مقدس آشنا خواهند شد.

رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه بادرود گفت: تعداد ۱۰۰ دانش آموز دختر مقطع متوسطه دوم منطقه بادرود طی اردوی راهیان نور به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام شدند.

وی تصریح کرد: این اردو به مدت چهار روز و در شهر شلمچه برگزار خواهد شد.