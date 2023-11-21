۱۲دستگاه فشارسنج دیتالاگر بر روی شبکه آبرسانی شهر بوشهر نصب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالحسن عالی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه ۱۲ دستگاه فشارسنج دیتا لاگر (داده بردار) بر روی شبکه آبرسانی شهر بوشهر نصب شد، اظهار داشت: دستگاه‌های نصب شده در هر ۱۵ دقیقه به صورت خودکار فشار شبکه آب را ثبت و اطلاعات فشار را بر بستر اینترنت برای مدیران مربوطه گزارش می‌دهد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر بیان کرد: نصب دستگاه‌های فشارسنج دیتالاگر همچنین به مدیریت توزیع و مصرف آب شهر بوشهر کمک شایانی خواهد کرد.

عالی ادامه داد: بهبود مدیریت شبکه توزیع آب، افزایش پایداری آب، کاهش هدر رفت (ناشی از فشارهای بالا در ساعات کاهش مصرف) و همچنین کاهش آمار حوادث احتمالی شبکه از مهم‌ترین مزیت دستگاه‌های فشارسنج دیتالاگر به شمار می‌رود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر با بیان اینکه در این استان مصرف آب شرب بسیار بالا و متوسط سرانه مصرف ۲۸۰ لیتر است گفت: بر همین اساس مدیریت مصرف و استانداردسازی آن در استان بوشهر مورد توجه جدی گرفته است.

وی عنوان کرد: بر اساسی ارزیابی‌های صورت گرفته اکنون ۴۰ درصد مشترکان آب استان بر اساس الگو، ۴۵ درصد بیش از الگو تا ۲ برابر الگو و ۱۵ درصد مشترکان بیش از دو تا چهار برابر الگوی تعیین شده آب شرب مصرف می‌کنند.